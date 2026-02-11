https://1prime.ru/20260211/neft-867393176.html

Добыча нефти в США выросла на 498 тысяч баррелей в день

энергетика

нефть

сша

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, выросла на 498 тысяч баррелей в день - до 13,713 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,589 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре прошлого года добыча нефти в США составила 13,87 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,89 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,84 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,61 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 13 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, в 2027 году ожидает ее на уровне 13,25 миллиона баррелей в день.

