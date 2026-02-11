https://1prime.ru/20260211/neft-867393176.html
Добыча нефти в США выросла на 498 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США выросла на 498 тысяч баррелей в день - 11.02.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в США выросла на 498 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, выросла на 498 тысяч баррелей в день - до 13,713 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T19:08+0300
2026-02-11T19:08+0300
2026-02-11T19:08+0300
энергетика
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, выросла на 498 тысяч баррелей в день - до 13,713 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,589 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре прошлого года добыча нефти в США составила 13,87 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,89 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,84 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,61 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 13 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, в 2027 году ожидает ее на уровне 13,25 миллиона баррелей в день.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша
Добыча нефти в США выросла на 498 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю выросла на 498 тысяч баррелей в день
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, выросла на 498 тысяч баррелей в день - до 13,713 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США
составила 13,589 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре прошлого года добыча нефти в США составила 13,87 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,89 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,84 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,61 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 13 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, в 2027 году ожидает ее на уровне 13,25 миллиона баррелей в день.