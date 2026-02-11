https://1prime.ru/20260211/neft-867395670.html

Россия и Монголия рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере и потребности республики в нефтепродуктах в рамках официального визита председателя великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорына Учрала, сообщило Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев провел рабочую встречу с Министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорыном Дамдиннямом. Встреча состоялась в рамках официального визита Председателя Великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорына Учрала. В ходе переговоров стороны: обсудили вопросы сотрудничества в ТЭК; рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере и потребности республики в нефтепродуктах", - говорится в сообщении. Также стороны отметили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству в решении актуальных задач, подтвердив высокий уровень стратегического партнерства в энергетической сфере.

