Россия и Монголия рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере - 11.02.2026
Россия и Монголия рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере
Россия и Монголия рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере - 11.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Монголия рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере
Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T21:07+0300
2026-02-11T21:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76710/22/767102232_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f61daacbefc2c301b3ac0615939df3f5.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере и потребности республики в нефтепродуктах в рамках официального визита председателя великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорына Учрала, сообщило Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев провел рабочую встречу с Министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорыном Дамдиннямом. Встреча состоялась в рамках официального визита Председателя Великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорына Учрала. В ходе переговоров стороны: обсудили вопросы сотрудничества в ТЭК; рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере и потребности республики в нефтепродуктах", - говорится в сообщении. Также стороны отметили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству в решении актуальных задач, подтвердив высокий уровень стратегического партнерства в энергетической сфере.
21:07 11.02.2026
 
Россия и Монголия рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере

Цивилев и министр промышленности Монголии обсудили нефтегазовую сферу

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере и потребности республики в нефтепродуктах в рамках официального визита председателя великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорына Учрала, сообщило Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев провел рабочую встречу с Министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорыном Дамдиннямом. Встреча состоялась в рамках официального визита Председателя Великого государственного хурала (парламента) Монголии Ням-Осорына Учрала. В ходе переговоров стороны: обсудили вопросы сотрудничества в ТЭК; рассмотрели сотрудничество в нефтегазовой сфере и потребности республики в нефтепродуктах", - говорится в сообщении.
Также стороны отметили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству в решении актуальных задач, подтвердив высокий уровень стратегического партнерства в энергетической сфере.
 
