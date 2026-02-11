Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США ожидают снижения цен на нефть после урегулирования на Украине - 11.02.2026
В США ожидают снижения цен на нефть после урегулирования на Украине
В США ожидают снижения цен на нефть после урегулирования на Украине - 11.02.2026, ПРАЙМ
В США ожидают снижения цен на нефть после урегулирования на Украине
В Соединенных Штатах ожидают, что цены на нефть упадут после урегулирования конфликта на Украине и стабилизации ситуации в Венесуэле и Иране, заявил в среду... | 11.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах ожидают, что цены на нефть упадут после урегулирования конфликта на Украине и стабилизации ситуации в Венесуэле и Иране, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. "Я думаю, мы смоли бы увидеть значительное снижение цен на нефть, когда решатся вопросы вопросы Венесуэлы, Ирана и если конфликт между Россией и Украиной завершится", - заявил он в эфире телеканала Fox News. Ранее в среду данные торгов показали, что мировые цены на нефть вернулись к росту на 1,7% после замедления до 1,4% вслед за публикацией данных о заметном увеличении запасов сырья в США. Перед этим минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 6 февраля выросли сразу на 8,5 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали увеличения только на 0,8 миллиона.
нефть, сша, украина, венесуэла, скотт бессент, fox news, мировая экономика
Энергетика, Нефть, США, УКРАИНА, ВЕНЕСУЭЛА, Скотт Бессент, Fox News, Мировая экономика
23:15 11.02.2026 (обновлено: 23:26 11.02.2026)
 
В США ожидают снижения цен на нефть после урегулирования на Украине

Глава Минфина США Бессент ожидает снижения цен на нефть после урегулирования на Украине

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах ожидают, что цены на нефть упадут после урегулирования конфликта на Украине и стабилизации ситуации в Венесуэле и Иране, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.
"Я думаю, мы смоли бы увидеть значительное снижение цен на нефть, когда решатся вопросы вопросы Венесуэлы, Ирана и если конфликт между Россией и Украиной завершится", - заявил он в эфире телеканала Fox News.
Ранее в среду данные торгов показали, что мировые цены на нефть вернулись к росту на 1,7% после замедления до 1,4% вслед за публикацией данных о заметном увеличении запасов сырья в США. Перед этим минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 6 февраля выросли сразу на 8,5 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали увеличения только на 0,8 миллиона.
Фон дер Ляйен признала высокие цены на энергоносители в ЕС
Фон дер Ляйен признала высокие цены на энергоносители в ЕС
17:27
 
Энергетика, Нефть, США, УКРАИНА, ВЕНЕСУЭЛА, Скотт Бессент, Fox News, Мировая экономика
 
 
