В США ожидают снижения цен на нефть после урегулирования на Украине
В США ожидают снижения цен на нефть после урегулирования на Украине
2026-02-11T23:15+0300
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах ожидают, что цены на нефть упадут после урегулирования конфликта на Украине и стабилизации ситуации в Венесуэле и Иране, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. "Я думаю, мы смоли бы увидеть значительное снижение цен на нефть, когда решатся вопросы вопросы Венесуэлы, Ирана и если конфликт между Россией и Украиной завершится", - заявил он в эфире телеканала Fox News. Ранее в среду данные торгов показали, что мировые цены на нефть вернулись к росту на 1,7% после замедления до 1,4% вслед за публикацией данных о заметном увеличении запасов сырья в США. Перед этим минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 6 февраля выросли сразу на 8,5 миллиона баррелей, в то время как аналитики ожидали увеличения только на 0,8 миллиона.
В США ожидают снижения цен на нефть после урегулирования на Украине
