ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

2026-02-11T16:08+0300

энергетика

нефть

опек

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, по-прежнему ожидает спрос на уровне 106,52 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год остается на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. Исходя из приложенных таблиц, как и месяцем ранее, ОПЕК прогнозирует в 2026 году рост спроса на нефть в мире на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 106,52 миллиона баррелей в сутки. Оценка спроса в 2025 году была незначительно снижена. Теперь организация полагает, что спрос в прошлом году составил 105,13 миллиона баррелей в сутки против 105,14 миллиона баррелей в сутки, указанных в январском докладе. В следующем году рост спроса прогнозируется на уровне 1,34 миллиона баррелей в сутки - до 107,86 миллиона баррелей в сутки.

2026

