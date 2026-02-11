Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, по-прежнему ожидает спрос на уровне 106,52 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год остается на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. Исходя из приложенных таблиц, как и месяцем ранее, ОПЕК прогнозирует в 2026 году рост спроса на нефть в мире на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 106,52 миллиона баррелей в сутки. Оценка спроса в 2025 году была незначительно снижена. Теперь организация полагает, что спрос в прошлом году составил 105,13 миллиона баррелей в сутки против 105,14 миллиона баррелей в сутки, указанных в январском докладе. В следующем году рост спроса прогнозируется на уровне 1,34 миллиона баррелей в сутки - до 107,86 миллиона баррелей в сутки.
16:08 11.02.2026
 
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть на уровне 106,52 миллиона баррелей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Логотип ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, по-прежнему ожидает спрос на уровне 106,52 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год остается на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе.
Исходя из приложенных таблиц, как и месяцем ранее, ОПЕК прогнозирует в 2026 году рост спроса на нефть в мире на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 106,52 миллиона баррелей в сутки.
Оценка спроса в 2025 году была незначительно снижена. Теперь организация полагает, что спрос в прошлом году составил 105,13 миллиона баррелей в сутки против 105,14 миллиона баррелей в сутки, указанных в январском докладе.
В следующем году рост спроса прогнозируется на уровне 1,34 миллиона баррелей в сутки - до 107,86 миллиона баррелей в сутки.
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Страны ОПЕК+ отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке
1 февраля, 21:43
 
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
