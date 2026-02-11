https://1prime.ru/20260211/opek-867386065.html

Россия в январе снизила добычу нефти

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в январе снизилась по сравнению с декабрем в среднем на 58 тысяч баррелей в сутки и составила 9,246 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По данным организации, в декабре Россия добывала в среднем 9,304 миллиона баррелей нефти в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман) в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений. Предельный уровень добычи нефти для России в январе составлял 9,574 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страна добывала на 328 тысяч баррелей в сутки меньше плана.

