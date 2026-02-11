Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали о возможном участии России в Совете мира - 11.02.2026
В Кремле рассказали о возможном участии России в Совете мира
В Кремле рассказали о возможном участии России в Совете мира - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о возможном участии России в Совете мира
Тема возможного участия России в "Совете мира" по-прежнему в проработке в министерстве иностранных дел РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T17:55+0300
2026-02-11T17:55+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Тема возможного участия России в "Совете мира" по-прежнему в проработке в министерстве иностранных дел РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД", - сказал Песков RTVI. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в том числе президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 января сообщил, что Москва даст ответ на предложение вступить в "Совет мира" после того, как МИД изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами РФ.
17:55 11.02.2026
 
В Кремле рассказали о возможном участии России в Совете мира

Песков: тема возможного участия России в Совете мира по-прежнему в проработке

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Тема возможного участия России в "Совете мира" по-прежнему в проработке в министерстве иностранных дел РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД", - сказал Песков RTVI.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в том числе президенту РФ Владимиру Путину.
Российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 января сообщил, что Москва даст ответ на предложение вступить в "Совет мира" после того, как МИД изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами РФ.
Трамп выразил уверенность в успехе Совета мира по Газе
27 января, 17:30
Заголовок открываемого материала