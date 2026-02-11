Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии дерзко высказались после шага Европы против России - 11.02.2026
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260211/rossiya-867398700.html
В Финляндии дерзко высказались после шага Европы против России
В Финляндии дерзко высказались после шага Европы против России - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Финляндии дерзко высказались после шага Европы против России
Европа вместо предоставления Украине огромного кредита могла бы вернуть России замороженные активы в качестве шага к мирному разрешению конфликта, написал член... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T22:58+0300
2026-02-11T22:58+0300
спецоперация на украине
замороженные российские активы
украина
россия
европа
финляндия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Европа вместо предоставления Украине огромного кредита могла бы вернуть России замороженные активы в качестве шага к мирному разрешению конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению войны. Вместо этого он заявляет о "праве использовать российские активы в будущем на благо Украины". &lt;…&gt; ЕС мог бы получить место за столом переговоров, но ничего подобного не выйдет. Он продолжает ту же стратегию провала", — поделился он своим мнением.По словам политика, нет сомнений в том, что избранный Евросоюзом курс, наоборот, "усугубит страдания украинского народа и вызовет экономический кризис в Европе".В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран. Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
европа
финляндия
замороженные российские активы, украина, россия, европа, финляндия, ес
Спецоперация на Украине, замороженные российские активы, УКРАИНА, РОССИЯ, ЕВРОПА, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС
22:58 11.02.2026
 
В Финляндии дерзко высказались после шага Европы против России

Мема: Европа могла бы вернуть Москве замороженные активы вместо выделения кредита Киеву

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Европа вместо предоставления Украине огромного кредита могла бы вернуть России замороженные активы в качестве шага к мирному разрешению конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению войны. Вместо этого он заявляет о "праве использовать российские активы в будущем на благо Украины". <…> ЕС мог бы получить место за столом переговоров, но ничего подобного не выйдет. Он продолжает ту же стратегию провала", — поделился он своим мнением.
По словам политика, нет сомнений в том, что избранный Евросоюзом курс, наоборот, "усугубит страдания украинского народа и вызовет экономический кризис в Европе".
В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран.
Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.
Спецоперация на Украинезамороженные российские активыУКРАИНАРОССИЯЕВРОПАФИНЛЯНДИЯЕС
 
 
