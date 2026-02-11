В Финляндии дерзко высказались после шага Европы против России
Мема: Европа могла бы вернуть Москве замороженные активы вместо выделения кредита Киеву
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Европа вместо предоставления Украине огромного кредита могла бы вернуть России замороженные активы в качестве шага к мирному разрешению конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению войны. Вместо этого он заявляет о "праве использовать российские активы в будущем на благо Украины". <…> ЕС мог бы получить место за столом переговоров, но ничего подобного не выйдет. Он продолжает ту же стратегию провала", — поделился он своим мнением.
"ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению войны. Вместо этого он заявляет о "праве использовать российские активы в будущем на благо Украины". <…> ЕС мог бы получить место за столом переговоров, но ничего подобного не выйдет. Он продолжает ту же стратегию провала", — поделился он своим мнением.
По словам политика, нет сомнений в том, что избранный Евросоюзом курс, наоборот, "усугубит страдания украинского народа и вызовет экономический кризис в Европе".
В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран.
Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.