СМИ: в США подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ

2026-02-11T05:42+0300

общество

сша

колумбия

вашингтон

всу

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американские граждане Татьяна и Бретт Кимберлин обратились в суд округа Колумбия, Вашингтон, с иском против России, требуя компенсацию в связи с гибелью военнослужащего ВСУ Андрея Рачка, сообщают "Известия", основываясь на материалах дела. "В США впервые зарегистрирован иск рядовых американцев, которые пытаются взыскать с России $20 млн компенсации за гибель украинского боевика, выдавая себя за его близких родственников", — говорится в материале.Сообщается, что инициатором иска является Татьяна Кимберлин, утверждающая, что она — тетя погибшего бойца Андрея Рачка, который пал под Авдеевкой. "Семейная пара утверждает, что якобы усыновила украинца после развода его родителей и смерти матери в результате продолжительной болезни", — говорится в материале.Однако в некрологах, опубликованных в социальных сетях в память о Рачке, фамилия Кимберлин не упоминается. Ближайшим родственником указана его бабушка.Согласно материалам дела, Бретт Кимберлин ранее привлекался к ответственности в США по обвинениям в терроризме, наркоторговле и фальсификации документов, проведя в заключении не менее 17 лет.

