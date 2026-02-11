СМИ: в США подали в суд на Россию из-за убитого боевика ВСУ

https://1prime.ru/20260211/ssha-867368861.html
общество
сша
колумбия
вашингтон
всу
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американские граждане Татьяна и Бретт Кимберлин обратились в суд округа Колумбия, Вашингтон, с иском против России, требуя компенсацию в связи с гибелью военнослужащего ВСУ Андрея Рачка, сообщают "Известия", основываясь на материалах дела. "В США впервые зарегистрирован иск рядовых американцев, которые пытаются взыскать с России $20 млн компенсации за гибель украинского боевика, выдавая себя за его близких родственников", — говорится в материале.Сообщается, что инициатором иска является Татьяна Кимберлин, утверждающая, что она — тетя погибшего бойца Андрея Рачка, который пал под Авдеевкой. "Семейная пара утверждает, что якобы усыновила украинца после развода его родителей и смерти матери в результате продолжительной болезни", — говорится в материале.Однако в некрологах, опубликованных в социальных сетях в память о Рачке, фамилия Кимберлин не упоминается. Ближайшим родственником указана его бабушка.Согласно материалам дела, Бретт Кимберлин ранее привлекался к ответственности в США по обвинениям в терроризме, наркоторговле и фальсификации документов, проведя в заключении не менее 17 лет.
сша
колумбия
вашингтон
общество , сша, колумбия, вашингтон, всу
Общество , США, КОЛУМБИЯ, ВАШИНГТОН, ВСУ
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ.
Американские граждане Татьяна и Бретт Кимберлин обратились в суд округа Колумбия, Вашингтон, с иском против России, требуя компенсацию в связи с гибелью военнослужащего ВСУ Андрея Рачка, сообщают
"Известия", основываясь на материалах дела.
"В США
впервые зарегистрирован иск рядовых американцев, которые пытаются взыскать с России $20 млн компенсации за гибель украинского боевика, выдавая себя за его близких родственников", — говорится в материале.
Сообщается, что инициатором иска является Татьяна Кимберлин, утверждающая, что она — тетя погибшего бойца Андрея Рачка, который пал под Авдеевкой.
"Семейная пара утверждает, что якобы усыновила украинца после развода его родителей и смерти матери в результате продолжительной болезни", — говорится в материале.
Однако в некрологах, опубликованных в социальных сетях в память о Рачке, фамилия Кимберлин не упоминается. Ближайшим родственником указана его бабушка.
Согласно материалам дела, Бретт Кимберлин ранее привлекался к ответственности в США по обвинениям в терроризме, наркоторговле и фальсификации документов, проведя в заключении не менее 17 лет.
