Старовер рассказал о проблемах в фермерском хозяйстве в Приморье

11.02.2026

ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – ПРАЙМ. Сильные ливни, которые шли в Приморье почти месяц и сгубили урожай сои в мае 2024 года, а также нынешний обвал цен на соевые бобы стали причиной проблем в фермерском хозяйстве, которые могут привести к банкротству, рассказал РИА Новости старовер Авраам Калугин. Калугин с семьей переехал в Россию из Бразилии в 2021 году в рамках программы добровольного переселения соотечественников, обосновался на Дальнем Востоке, в Пограничном округе Приморья. "Чрезвычайная ситуация случилась 26 мая (два года назад - ред.), ливни лили почти 30 дней в посевную, удалось засеять только 30% площадей и мы не получили урожай сои. А были кредиты, обязательства перед банками, лизинговыми компаниями, их не смогли оплатить. В 2025 году урожай был неплох, но обрушились цены на соевые бобы - с 36 рублей до 22-24 рублей за килограмм. И хотя часть кредитов тогда успели погасить, в конце февраля и в марте - новый срок по кредитам, но сейчас нет денег. Если не заплатим, начнут банкротить, мы обанкротимся... Как тогда (жить - ред.)?", - сказал Калугин. По его словам, после затяжных ливней в Приморье банки пошли навстречу: сделали реструктуризацию на год. Сейчас фермерам вновь предлагают реструктуризацию до декабря, но, по их мнению, кардинально это проблему не решит. "Нам очень помогает представитель губернатора, которая занимается нашими делами... Но мы опять окажемся в этой же проблеме, если с реструктуризацией до конца года нам помогут. Нам нужен более долгий срок, чтобы дать время нам погасить эти долги", - сказал собеседник. Он отметил, что у них у всех - староверов, приехавших в РФ из Бразилии, - кредиты разные по сельскому хозяйству, но проблема одна. "Мы всегда занимались сельским хозяйством, это - наша жизнь, надеемся (проблему - ред.) решить", - сказал Калугин.

