Суд приостановил рассмотрение спора о взыскании с PetroVietnam долга по ТЭС - 11.02.2026
Суд приостановил рассмотрение спора о взыскании с PetroVietnam долга по ТЭС
2026-02-11T11:08+0300
2026-02-11T11:08+0300
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение спора о приведении в исполнение в России постановления Сингапурского международного арбитражного центра о взыскании с вьетнамской PetroVietnam в пользу энергомашиностроительной компании "Силовые машины" долга по контракту на строительство ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сингапурский арбитраж в 2023 году взыскал с PetroVietnam около 422,6 миллиона долларов, около 8,4 миллиарда рублей, более 507 тысяч евро и более 14,5 миллиарда донгов (в сумме по курсу на дату признания решения в РФ в 2024 году – более 48,6 миллиарда рублей). Кроме того, с вьетнамской компании в пользу российской были взысканы расходы на арбитраж в различных валютах – порядка 300 миллионов рублей. Решение арбитража признали и обязали привести в исполнение российский суды трех инстанций, включая Верховный. Но в ноябре 2025 года PetroVietnam подала в арбитражный суд Москвы заявление о пересмотре судебных актов, поскольку, как указала вьетнамская компания, решение арбитража в Сингапуре было отменено апелляционным судом Сингапура в октябре 2025 года. Суд в Москве приостановил рассмотрение заявления PetroVietnam до получения из суда Сингапура разъяснения принятого судебного акта, ввиду разночтений, возникших у сторон разбирательства. "Силовые машины" по контракту, заключенному в 2013 году, строили ТЭС "Лонг-Фу-1" (два энергоблока по 600 МВт) по EPC-контракту стоимостью 930,6 миллиона долларов, в рамках которого отвечали за проектирование и поставку основного оборудования и организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занималась общестроительными работами стоимостью 204 миллиона долларов, а заказчиком проекта была государственная PetroVietnam. После применения к "Силовым машинам" в 2018 году американских санкций проект строительства ТЭС был приостановлен. В 2019 году "Силмаш" начал арбитражное разбирательство в Сингапуре с целью компенсации потраченных на совместный проект средств. "Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп". Перечень основной продукции компании включает в себя продукцию и технологи для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.
РОССИЯ, СИНГАПУР, МОСКВА, РФ, Силовые машины, Севергрупп
11:08 11.02.2026
 
Суд приостановил рассмотрение спора о взыскании с PetroVietnam долга по ТЭС

Суд приостановил спор о взыскании с PetroVietnam долга по ТЭС в пользу "Силмаша"

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение спора о приведении в исполнение в России постановления Сингапурского международного арбитражного центра о взыскании с вьетнамской PetroVietnam в пользу энергомашиностроительной компании "Силовые машины" долга по контракту на строительство ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сингапурский арбитраж в 2023 году взыскал с PetroVietnam около 422,6 миллиона долларов, около 8,4 миллиарда рублей, более 507 тысяч евро и более 14,5 миллиарда донгов (в сумме по курсу на дату признания решения в РФ в 2024 году – более 48,6 миллиарда рублей). Кроме того, с вьетнамской компании в пользу российской были взысканы расходы на арбитраж в различных валютах – порядка 300 миллионов рублей.
Решение арбитража признали и обязали привести в исполнение российский суды трех инстанций, включая Верховный. Но в ноябре 2025 года PetroVietnam подала в арбитражный суд Москвы заявление о пересмотре судебных актов, поскольку, как указала вьетнамская компания, решение арбитража в Сингапуре было отменено апелляционным судом Сингапура в октябре 2025 года.
Суд в Москве приостановил рассмотрение заявления PetroVietnam до получения из суда Сингапура разъяснения принятого судебного акта, ввиду разночтений, возникших у сторон разбирательства.
"Силовые машины" по контракту, заключенному в 2013 году, строили ТЭС "Лонг-Фу-1" (два энергоблока по 600 МВт) по EPC-контракту стоимостью 930,6 миллиона долларов, в рамках которого отвечали за проектирование и поставку основного оборудования и организацию финансирования.
Вьетнамская PTSC занималась общестроительными работами стоимостью 204 миллиона долларов, а заказчиком проекта была государственная PetroVietnam.
После применения к "Силовым машинам" в 2018 году американских санкций проект строительства ТЭС был приостановлен. В 2019 году "Силмаш" начал арбитражное разбирательство в Сингапуре с целью компенсации потраченных на совместный проект средств.
"Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, входит в состав ООО "Севергрупп". Перечень основной продукции компании включает в себя продукцию и технологи для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.
