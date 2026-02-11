https://1prime.ru/20260211/ukraina-867396477.html

Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

спецоперация на украине

украина

европа

киев

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

ес

еп

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, заявила, что чем сильнее становится Киев, тем якобы меньше Европа подвергается угрозам."Я приветствую оперативное принятие ЕП нашего предложения о предоставлении Украине дополнительного кредита в размере 90 миллиардов евро. <… > Сильная Украина делает всю Европу безопаснее", — написала она на платформе X.В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран.Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что украинский народ стал "пушечным мясом" для европейских стран и инструментом для прославления военных преступников.

2026

