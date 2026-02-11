Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260211/ukraina-867396477.html
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине - 11.02.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, заявила, что чем сильнее... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T21:39+0300
2026-02-11T21:39+0300
спецоперация на украине
украина
европа
киев
урсула фон дер ляйен
дмитрий медведев
ес
еп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b136d7ae1b67a5777d8ec277640b305e.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, заявила, что чем сильнее становится Киев, тем якобы меньше Европа подвергается угрозам."Я приветствую оперативное принятие ЕП нашего предложения о предоставлении Украине дополнительного кредита в размере 90 миллиардов евро. &lt;… &gt; Сильная Украина делает всю Европу безопаснее", — написала она на платформе X.В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран.Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что украинский народ стал "пушечным мясом" для европейских стран и инструментом для прославления военных преступников.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502729_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9cd184792c163fe474a269080fd0df1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, ес, еп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, ЕС, ЕП
21:39 11.02.2026
 
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Фон дер Ляйен: чем сильнее Украина, тем якобы безопаснее в Европе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, заявила, что чем сильнее становится Киев, тем якобы меньше Европа подвергается угрозам.

"Я приветствую оперативное принятие ЕП нашего предложения о предоставлении Украине дополнительного кредита в размере 90 миллиардов евро. <… > Сильная Украина делает всю Европу безопаснее", — написала она на платформе X.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран.

Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что украинский народ стал "пушечным мясом" для европейских стран и инструментом для прославления военных преступников.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАКиевУрсула фон дер ЛяйенДмитрий МедведевЕСЕП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала