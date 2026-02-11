https://1prime.ru/20260211/ukraina-867396665.html

"Украина рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Киеву

"Украина рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Киеву - 11.02.2026, ПРАЙМ

"Украина рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Киеву

Евродепутат от Франции, сопредседатель левоцентристской партии Place Publique Рафаэль Глюксманн в соцсети X заявил, что без многомиллиардного кредита от Европы... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T21:46+0300

2026-02-11T21:46+0300

2026-02-11T21:49+0300

спецоперация на украине

украина

киев

франция

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Евродепутат от Франции, сопредседатель левоцентристской партии Place Publique Рафаэль Глюксманн в соцсети X заявил, что без многомиллиардного кредита от Европы Украина не выдержит."В Европейском парламенте партия "Национальное собрание" и ее лидер Жордан Барделла голосовали против европейского займа Украине. Все просто — без этого кредита Украина рухнет", — считает он.В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран. Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

киев

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, франция, ес