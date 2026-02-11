"Украина рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Киеву
Евродепутат Барделла: Украина рухнет без предоставления ей европейского кредита
© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Евродепутат от Франции, сопредседатель левоцентристской партии Place Publique Рафаэль Глюксманн в соцсети X заявил, что без многомиллиардного кредита от Европы Украина не выдержит.
"В Европейском парламенте партия "Национальное собрание" и ее лидер Жордан Барделла голосовали против европейского займа Украине. Все просто — без этого кредита Украина рухнет", — считает он.
В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран.
Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.