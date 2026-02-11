Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украина рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Киеву
Спецоперация на Украине
"Украина рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Киеву
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Евродепутат от Франции, сопредседатель левоцентристской партии Place Publique Рафаэль Глюксманн в соцсети X заявил, что без многомиллиардного кредита от Европы Украина не выдержит."В Европейском парламенте партия "Национальное собрание" и ее лидер Жордан Барделла голосовали против европейского займа Украине. Все просто — без этого кредита Украина рухнет", — считает он.В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран. Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.
украина, киев, франция, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ФРАНЦИЯ, ЕС
21:46 11.02.2026 (обновлено: 21:49 11.02.2026)
 
"Украина рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Киеву

Евродепутат Барделла: Украина рухнет без предоставления ей европейского кредита

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Евродепутат от Франции, сопредседатель левоцентристской партии Place Publique Рафаэль Глюксманн в соцсети X заявил, что без многомиллиардного кредита от Европы Украина не выдержит.

"В Европейском парламенте партия "Национальное собрание" и ее лидер Жордан Барделла голосовали против европейского займа Украине. Все просто — без этого кредита Украина рухнет", — считает он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
В среду Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Это голосование стало последним необходимым шагом для окончательного утверждения кредита. На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о совместном займе стран ЕС на указанную сумму, чтобы покрыть финансовые нужды Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общего объема 60 миллиардов евро планируется направить на военную поддержку, с акцентом на вооружения из европейских стран.
Россия не раз называла замораживание своих активов на Западе воровством.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевФРАНЦИЯЕС
 
 
