"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило Британию - 11.02.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило Британию
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило Британию
Читатели Daily Express резко отреагировали на статью в Financial Times о планах Владимира Зеленского объявить 24 февраля о подготовке к проведению президентских | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T20:51+0300
2026-02-11T20:51+0300
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Express резко отреагировали на статью в Financial Times о планах Владимира Зеленского объявить 24 февраля о подготовке к проведению президентских выборов на Украине и референдума по мирному соглашению."Это будут сфальсифицированные выборы, &lt;…&gt; давайте просто признаем, что результат, который нужен Зеленскому, чтобы продолжать получать бесплатные деньги, очень предсказуем", — указал один из комментаторов."Возможно, швейцарские банковские счета уже переполнены, и ему все это надоело. Неужели он решил уехать в Швейцарию на берег Женевского озера, чтобы жить на приличную пенсию?" — с иронией заметил другой."Но ведь никто еще ни о чем не договорился. Потому что НАТО хочет видеть свои войска на Украине, но этого никогда не произойдет", — подытожил читатель.FT сообщила в среду, что Зеленский может 24 февраля анонсировать проведение президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Издание, ссылаясь на украинских и западных чиновников, указало на возможные изменения в законодательстве, которые Верховная Рада будет обсуждать в марте и апреле, чтобы организовать выборы в условиях военного положения.Позже источник, близкий к окружению Зеленского, опроверг сообщения Financial Times о подготовке к выборам на Украине.В Кремле заявили, что сейчас преждевременно обсуждать слухи о вероятных президентских выборах на Украине, так как обмен информацией ведется через прессу со ссылкой на неназванные источники.
20:51 11.02.2026
 

"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило Британию

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Express резко отреагировали на статью в Financial Times о планах Владимира Зеленского объявить 24 февраля о подготовке к проведению президентских выборов на Украине и референдума по мирному соглашению.

"Это будут сфальсифицированные выборы, <…> давайте просто признаем, что результат, который нужен Зеленскому, чтобы продолжать получать бесплатные деньги, очень предсказуем", — указал один из комментаторов.
"Возможно, швейцарские банковские счета уже переполнены, и ему все это надоело. Неужели он решил уехать в Швейцарию на берег Женевского озера, чтобы жить на приличную пенсию?" — с иронией заметил другой.

"Но ведь никто еще ни о чем не договорился. Потому что НАТО хочет видеть свои войска на Украине, но этого никогда не произойдет", — подытожил читатель.

FT сообщила в среду, что Зеленский может 24 февраля анонсировать проведение президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Издание, ссылаясь на украинских и западных чиновников, указало на возможные изменения в законодательстве, которые Верховная Рада будет обсуждать в марте и апреле, чтобы организовать выборы в условиях военного положения.

Позже источник, близкий к окружению Зеленского, опроверг сообщения Financial Times о подготовке к выборам на Украине.

В Кремле заявили, что сейчас преждевременно обсуждать слухи о вероятных президентских выборах на Украине, так как обмен информацией ведется через прессу со ссылкой на неназванные источники.
