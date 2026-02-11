"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило Британию
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Express резко отреагировали на статью в Financial Times о планах Владимира Зеленского объявить 24 февраля о подготовке к проведению президентских выборов на Украине и референдума по мирному соглашению.
"Это будут сфальсифицированные выборы, <…> давайте просто признаем, что результат, который нужен Зеленскому, чтобы продолжать получать бесплатные деньги, очень предсказуем", — указал один из комментаторов.
"Возможно, швейцарские банковские счета уже переполнены, и ему все это надоело. Неужели он решил уехать в Швейцарию на берег Женевского озера, чтобы жить на приличную пенсию?" — с иронией заметил другой.
"Но ведь никто еще ни о чем не договорился. Потому что НАТО хочет видеть свои войска на Украине, но этого никогда не произойдет", — подытожил читатель.
FT сообщила в среду, что Зеленский может 24 февраля анонсировать проведение президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Издание, ссылаясь на украинских и западных чиновников, указало на возможные изменения в законодательстве, которые Верховная Рада будет обсуждать в марте и апреле, чтобы организовать выборы в условиях военного положения.
Позже источник, близкий к окружению Зеленского, опроверг сообщения Financial Times о подготовке к выборам на Украине.
В Кремле заявили, что сейчас преждевременно обсуждать слухи о вероятных президентских выборах на Украине, так как обмен информацией ведется через прессу со ссылкой на неназванные источники.
