Катарская atarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии - 12.02.2026
Катарская atarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии
Катарская atarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии - 12.02.2026, ПРАЙМ
Катарская atarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии
Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии, получив лицензию на разведку и добычу на шельфовом месторождении в... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T00:49+0300
2026-02-12T00:49+0300
энергетика
нефть
газ
ливия
qatarenergy
eni
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867401210.jpg?1770846581
ДОХА, 12 фев - ПРАЙМ. Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии, получив лицензию на разведку и добычу на шельфовом месторождении в этой стране после завершения общеливийского тендера, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе компании. Результаты первого с 2007 года тендера на разведку месторождений и добычу в Ливии были объявлены в среду Национальной нефтяной корпорацией (NOC). "Национальная нефтяная корпорация Ливии присудила права на разведку и добычу на шельфовом блоке O1 консорциуму QatarEnergy (40% участия) и Eni (оператор, 60% участия)", - отметили в компании. Как прокомментировал победу в тендере госминистр по энергетике, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, QatarEnergy "с энтузиазмом смотрит на перспективы шельфового сектора добычи нефти и газа в Ливии, а также на расширение присутствия в Северной Африке". Блок O1 расположен в шельфовой зоне главного нефтегазоносного бассейна Ливии Сирт и занимает площадь около 29 тысяч квадратных километров на глубине до двух тысяч метров.
ливия
нефть, газ, ливия, qatarenergy, eni
Энергетика, Нефть, Газ, ЛИВИЯ, QatarEnergy, Eni
00:49 12.02.2026
 
Катарская atarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии

Катарская atarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии

ДОХА, 12 фев - ПРАЙМ. Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии, получив лицензию на разведку и добычу на шельфовом месторождении в этой стране после завершения общеливийского тендера, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе компании.
Результаты первого с 2007 года тендера на разведку месторождений и добычу в Ливии были объявлены в среду Национальной нефтяной корпорацией (NOC).
"Национальная нефтяная корпорация Ливии присудила права на разведку и добычу на шельфовом блоке O1 консорциуму QatarEnergy (40% участия) и Eni (оператор, 60% участия)", - отметили в компании.
Как прокомментировал победу в тендере госминистр по энергетике, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, QatarEnergy "с энтузиазмом смотрит на перспективы шельфового сектора добычи нефти и газа в Ливии, а также на расширение присутствия в Северной Африке".
Блок O1 расположен в шельфовой зоне главного нефтегазоносного бассейна Ливии Сирт и занимает площадь около 29 тысяч квадратных километров на глубине до двух тысяч метров.
 
ЭнергетикаНефтьГазЛИВИЯQatarEnergyEni
 
 
Заголовок открываемого материала