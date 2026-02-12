https://1prime.ru/20260212/atarenergy-867401210.html

Катарская atarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии

2026-02-12T00:49+0300

энергетика

нефть

газ

ливия

qatarenergy

eni

ДОХА, 12 фев - ПРАЙМ. Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy впервые вышла на нефтегазовый рынок Ливии, получив лицензию на разведку и добычу на шельфовом месторождении в этой стране после завершения общеливийского тендера, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе компании. Результаты первого с 2007 года тендера на разведку месторождений и добычу в Ливии были объявлены в среду Национальной нефтяной корпорацией (NOC). "Национальная нефтяная корпорация Ливии присудила права на разведку и добычу на шельфовом блоке O1 консорциуму QatarEnergy (40% участия) и Eni (оператор, 60% участия)", - отметили в компании. Как прокомментировал победу в тендере госминистр по энергетике, президент и генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, QatarEnergy "с энтузиазмом смотрит на перспективы шельфового сектора добычи нефти и газа в Ливии, а также на расширение присутствия в Северной Африке". Блок O1 расположен в шельфовой зоне главного нефтегазоносного бассейна Ливии Сирт и занимает площадь около 29 тысяч квадратных километров на глубине до двух тысяч метров.

2026

