В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Альтернативой отдыху на Кубе по стоимости и по формату могут стать туры в Египет, ОАЭ, Вьетнам и на Хайнань, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Введение энергетической блокады острова властями США вызвало дефицит топлива на Кубе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ситуация на острове критическая и Москва проговаривает с кубинскими партнерами оказание помощи. В среду российские авиакомпании объявили, что приостановят полетную программу на остров, а Минэкономразвития рекомендовало туристам воздержаться от поездок туда. "Диапазон Кубы - это 150-180 тысяч (рублей - ред.). Туда и попадает даже Хайнань с натяжкой. Туда, безусловно, попадает Египет. Туда попадают, наверное, Арабские Эмираты. Туда попадает Вьетнам практически с небольшой дельтой", - рассказал Мурадян. По его словам, Куба принадлежит к Карибскому бассейну и исторически как альтернативу этому региону можно рассматривать направления Ближнего Востока и Юго-Восточную Азию - они предлагают сопоставимый пакет услуг и схожий уровень цен. "Я думаю, что туристам надо смотреть на те страны, с которыми у нас есть прямое авиасообщение, обширное, и они исторически и в текущих реалиях подходят российским туристам", - добавил Мурадян. Туроператоры, ранее активно продававшие путевки на Кубу, имеют в своем портфеле все перечисленные альтернативные направления, поэтому у туристов не возникнет проблем с поиском места для отдыха, заключил Мурадян.
