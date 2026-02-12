Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/ator-867407639.html
В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы
В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы - 12.02.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы
Альтернативой отдыху на Кубе по стоимости и по формату могут стать туры в Египет, ОАЭ, Вьетнам и на Хайнань, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T09:06+0300
2026-02-12T09:06+0300
туризм
бизнес
куба
египет
вьетнам
дмитрий песков
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867326683_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_ea951d5bfa9b0afe38f1b4d11f1255d5.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Альтернативой отдыху на Кубе по стоимости и по формату могут стать туры в Египет, ОАЭ, Вьетнам и на Хайнань, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Введение энергетической блокады острова властями США вызвало дефицит топлива на Кубе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ситуация на острове критическая и Москва проговаривает с кубинскими партнерами оказание помощи. В среду российские авиакомпании объявили, что приостановят полетную программу на остров, а Минэкономразвития рекомендовало туристам воздержаться от поездок туда. "Диапазон Кубы - это 150-180 тысяч (рублей - ред.). Туда и попадает даже Хайнань с натяжкой. Туда, безусловно, попадает Египет. Туда попадают, наверное, Арабские Эмираты. Туда попадает Вьетнам практически с небольшой дельтой", - рассказал Мурадян. По его словам, Куба принадлежит к Карибскому бассейну и исторически как альтернативу этому региону можно рассматривать направления Ближнего Востока и Юго-Восточную Азию - они предлагают сопоставимый пакет услуг и схожий уровень цен. "Я думаю, что туристам надо смотреть на те страны, с которыми у нас есть прямое авиасообщение, обширное, и они исторически и в текущих реалиях подходят российским туристам", - добавил Мурадян. Туроператоры, ранее активно продававшие путевки на Кубу, имеют в своем портфеле все перечисленные альтернативные направления, поэтому у туристов не возникнет проблем с поиском места для отдыха, заключил Мурадян.
https://1prime.ru/20260211/kuba-867400055.html
куба
египет
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867326683_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_e0a48ae9b11572719f90948e83f3ffe9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, куба, египет, вьетнам, дмитрий песков, атор
Туризм, Бизнес, КУБА, ЕГИПЕТ, ВЬЕТНАМ, Дмитрий Песков, АТОР
09:06 12.02.2026
 
В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы

АТОР: альтернативой Кубе для отдыха могут стать Египет, ОАЭ, Вьетнам и Хайнань

© РИА Новости . Александр СоловскийГавана
Гавана - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Гавана. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Соловский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Альтернативой отдыху на Кубе по стоимости и по формату могут стать туры в Египет, ОАЭ, Вьетнам и на Хайнань, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
Введение энергетической блокады острова властями США вызвало дефицит топлива на Кубе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ситуация на острове критическая и Москва проговаривает с кубинскими партнерами оказание помощи. В среду российские авиакомпании объявили, что приостановят полетную программу на остров, а Минэкономразвития рекомендовало туристам воздержаться от поездок туда.
Старая Гавана - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Эксперт оценил перспективы туристического сектора Кубы
Вчера, 23:42
"Диапазон Кубы - это 150-180 тысяч (рублей - ред.). Туда и попадает даже Хайнань с натяжкой. Туда, безусловно, попадает Египет. Туда попадают, наверное, Арабские Эмираты. Туда попадает Вьетнам практически с небольшой дельтой", - рассказал Мурадян.
По его словам, Куба принадлежит к Карибскому бассейну и исторически как альтернативу этому региону можно рассматривать направления Ближнего Востока и Юго-Восточную Азию - они предлагают сопоставимый пакет услуг и схожий уровень цен.
"Я думаю, что туристам надо смотреть на те страны, с которыми у нас есть прямое авиасообщение, обширное, и они исторически и в текущих реалиях подходят российским туристам", - добавил Мурадян.
Туроператоры, ранее активно продававшие путевки на Кубу, имеют в своем портфеле все перечисленные альтернативные направления, поэтому у туристов не возникнет проблем с поиском места для отдыха, заключил Мурадян.
 
ТуризмБизнесКУБАЕГИПЕТВЬЕТНАМДмитрий ПесковАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала