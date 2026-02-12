Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР прокомментировали сокращение безвизового пребывания в Таиланде - 12.02.2026
В АТОР прокомментировали сокращение безвизового пребывания в Таиланде
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Сокращение безвизового срока пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней не повлияет на турпоток из России, поскольку подавляющее большинство поездок укладывается в новые временные рамки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Власти Таиланда планируют в ближайшее время сократить сроки безвизового въезда в страну с 60 до 30 дней для граждан всех 93 стран, пользующихся этой льготой, в том числе граждан России, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда. "Как мы неоднократно заявляли, это никак не повлияет, потому что классические туристы туроператоров в среднем находятся 10-15 дней, а 30-дневный срок позволяет 99% отдохнуть без каких-либо проблем", - рассказал Мурадян.
12:59 12.02.2026
 
В АТОР прокомментировали сокращение безвизового пребывания в Таиланде

АТОР: сокращение безвизового срока пребывания в Таиланде не повлияет на турпоток

Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
© Unsplash/Waranont (Joe)
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Сокращение безвизового срока пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней не повлияет на турпоток из России, поскольку подавляющее большинство поездок укладывается в новые временные рамки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
Власти Таиланда планируют в ближайшее время сократить сроки безвизового въезда в страну с 60 до 30 дней для граждан всех 93 стран, пользующихся этой льготой, в том числе граждан России, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.
"Как мы неоднократно заявляли, это никак не повлияет, потому что классические туристы туроператоров в среднем находятся 10-15 дней, а 30-дневный срок позволяет 99% отдохнуть без каких-либо проблем", - рассказал Мурадян.
Россия заняла четвертое место по числу туристов, посетивших Таиланд
11 июня 2025, 12:10
 
