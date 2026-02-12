https://1prime.ru/20260212/ator-867414596.html
В АТОР прокомментировали сокращение безвизового пребывания в Таиланде
В АТОР прокомментировали сокращение безвизового пребывания в Таиланде - 12.02.2026, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали сокращение безвизового пребывания в Таиланде
Сокращение безвизового срока пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней не повлияет на турпоток из России, поскольку подавляющее большинство поездок укладывается в... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:59+0300
2026-02-12T12:59+0300
2026-02-12T12:59+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/04/841510498_0:352:2401:1702_1920x0_80_0_0_3bfb1455935c1e1ec3d34062ca7ab41c.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Сокращение безвизового срока пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней не повлияет на турпоток из России, поскольку подавляющее большинство поездок укладывается в новые временные рамки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Власти Таиланда планируют в ближайшее время сократить сроки безвизового въезда в страну с 60 до 30 дней для граждан всех 93 стран, пользующихся этой льготой, в том числе граждан России, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда. "Как мы неоднократно заявляли, это никак не повлияет, потому что классические туристы туроператоров в среднем находятся 10-15 дней, а 30-дневный срок позволяет 99% отдохнуть без каких-либо проблем", - рассказал Мурадян.
https://1prime.ru/20250611/tailand-858402328.html
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/04/841510498_59:0:2328:1702_1920x0_80_0_0_4aed4dadab142efd66f29b7df4ed7c5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
В АТОР прокомментировали сокращение безвизового пребывания в Таиланде
АТОР: сокращение безвизового срока пребывания в Таиланде не повлияет на турпоток
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Сокращение безвизового срока пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней не повлияет на турпоток из России, поскольку подавляющее большинство поездок укладывается в новые временные рамки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
Власти Таиланда
планируют в ближайшее время сократить сроки безвизового въезда в страну с 60 до 30 дней для граждан всех 93 стран, пользующихся этой льготой, в том числе граждан России, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.
"Как мы неоднократно заявляли, это никак не повлияет, потому что классические туристы туроператоров в среднем находятся 10-15 дней, а 30-дневный срок позволяет 99% отдохнуть без каких-либо проблем", - рассказал Мурадян.
Россия заняла четвертое место по числу туристов, посетивших Таиланд