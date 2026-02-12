https://1prime.ru/20260212/avtomobili-867412673.html

Грузия хочет запретить ввоз старых автомобилей

Власти Грузии намерены ввести запрет на ввоз автомобилей старше шести лет, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. | 12.02.2026, ПРАЙМ

бизнес

мировая экономика

грузия

мвд

авто

ТБИЛИСИ, 12 фев - ПРАЙМ. Власти Грузии намерены ввести запрет на ввоз автомобилей старше шести лет, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тысячи автомобилей, а по данным текущего года этот показатель превысил 2 миллиона. Такой рост числа автомобилей, с одной стороны, приводит к перегруженности дорожного движения, а с другой — к ухудшению экологической ситуации. Здесь важно принять значимые меры. Мы внесли в парламент законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в Грузию автомобилей старше шести лет", — сказал Кобахидзе, поблагодарив главу МВД Геку Геладзе за подготовленный проект.

грузия

2026

Новости

