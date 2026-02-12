Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузия хочет запретить ввоз старых автомобилей - 12.02.2026
Грузия хочет запретить ввоз старых автомобилей
Грузия хочет запретить ввоз старых автомобилей - 12.02.2026, ПРАЙМ
Грузия хочет запретить ввоз старых автомобилей
Власти Грузии намерены ввести запрет на ввоз автомобилей старше шести лет, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:00+0300
2026-02-12T12:00+0300
бизнес
мировая экономика
грузия
мвд
авто
ТБИЛИСИ, 12 фев - ПРАЙМ. Власти Грузии намерены ввести запрет на ввоз автомобилей старше шести лет, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тысячи автомобилей, а по данным текущего года этот показатель превысил 2 миллиона. Такой рост числа автомобилей, с одной стороны, приводит к перегруженности дорожного движения, а с другой — к ухудшению экологической ситуации. Здесь важно принять значимые меры. Мы внесли в парламент законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в Грузию автомобилей старше шести лет", — сказал Кобахидзе, поблагодарив главу МВД Геку Геладзе за подготовленный проект.
грузия
Новости
бизнес, мировая экономика, грузия, мвд, авто
Бизнес, Мировая экономика, ГРУЗИЯ, МВД, Авто
12:00 12.02.2026
 
Грузия хочет запретить ввоз старых автомобилей

Грузия хочет запретить ввоз автомобилей старше шести лет

ТБИЛИСИ, 12 фев - ПРАЙМ. Власти Грузии намерены ввести запрет на ввоз автомобилей старше шести лет, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тысячи автомобилей, а по данным текущего года этот показатель превысил 2 миллиона. Такой рост числа автомобилей, с одной стороны, приводит к перегруженности дорожного движения, а с другой — к ухудшению экологической ситуации. Здесь важно принять значимые меры. Мы внесли в парламент законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в Грузию автомобилей старше шести лет", — сказал Кобахидзе, поблагодарив главу МВД Геку Геладзе за подготовленный проект.
БизнесМировая экономикаГРУЗИЯМВДАвто
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала