В Британии забили тревогу из-за шага против России

В Британии забили тревогу из-за шага против России

2026-02-12T22:05+0300

спецоперация на украине

украина

лондон

великобритания

сергей лавров

нато

мид

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Лондон с невероятной скоростью выделяет деньги Украине, в то время как решение внутренних проблем Великобритании откладывается, отметил британский политик Джим Фергюсон в социальной сети Х. "Речь идет о выделении 500 миллионов фунтов стерлингов из средств британских налогоплательщиков, что было объявлено за считаные секунды. <…> Когда вы в последний раз видели подробный разбор того, куда ушли предыдущие миллиарды? <…> Решения о предоставлении иностранной помощи принимаются в два счета. Помощь внутри страны оказывается крайне медленно", — высказался он.Политик подчеркнул, что политика поддержки Украины не означает, что нужно давать Киеву деньги, не задавая никаких вопросов.В четверг министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что Лондон выделит Украине полмиллиарда фунтов стерлингов (около 680 миллионов долларов) на противовоздушную оборону.Россия считает, что поставки вооружений Украине тормозят мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины Западом не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.

украина

лондон

великобритания

2026

Новости

