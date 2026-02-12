Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД России высказались о диалоге с США по поводу ракет в ФРГ - 12.02.2026
В МИД России высказались о диалоге с США по поводу ракет в ФРГ
В МИД России высказались о диалоге с США по поводу ракет в ФРГ - 12.02.2026, ПРАЙМ
В МИД России высказались о диалоге с США по поводу ракет в ФРГ
Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России, в интервью газете "Известия" заявил, что Москва готова обсуждать с США вопрос о размещении... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T06:35+0300
2026-02-12T06:35+0300
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России, в интервью газете "Известия" заявил, что Москва готова обсуждать с США вопрос о размещении дальнобойных ракет в Германии."Учитывая, что отношение нынешней администрации США к европейским партнерам по НАТО стало более прагматичным и менее идеологизированным, чем у предшественников, существует вероятность достижения договоренностей", — сказал он.По его мнению, в Европе сейчас доминируют милитаристские настроения, и действия европейских стран направлены на создание системы безопасности, направленной против России. "Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал", — подытожил дипломат. Ранее портал Defense News сообщал, что при администрации Дональда Трампа планы по размещению крылатых ракет в Германии не были окончательно утверждены. На данный момент остается неопределенность относительно месторасположения подконтрольных США дальнобойных артиллерийских войск в Германии, которые временно находятся в штате Нью-Йорк и ожидают поставки вооружения. В июле 2024 года администрация Джо Байдена и правительство Германии заявили о намерении разместить с 2026 года в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия США, которые значительно превзойдут уже размещенные в Европе системы. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых вооружениях.
В МИД России высказались о диалоге с США по поводу ракет в ФРГ

Грушко: Россия открыта для разговора с США на тему размещения ракет в ФРГ

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России, в интервью газете "Известия" заявил, что Москва готова обсуждать с США вопрос о размещении дальнобойных ракет в Германии.
"Учитывая, что отношение нынешней администрации США к европейским партнерам по НАТО стало более прагматичным и менее идеологизированным, чем у предшественников, существует вероятность достижения договоренностей", — сказал он.
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
В Германии высказались о решении Шольца разместить ракеты США
3 августа 2024, 09:33
По его мнению, в Европе сейчас доминируют милитаристские настроения, и действия европейских стран направлены на создание системы безопасности, направленной против России.
"Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал", — подытожил дипломат.
Флаг Германии, Берлин
В Германии назвали сроки первых поставок дальнобойных ракет Киеву
28 мая 2025, 22:09
Ранее портал Defense News сообщал, что при администрации Дональда Трампа планы по размещению крылатых ракет в Германии не были окончательно утверждены. На данный момент остается неопределенность относительно месторасположения подконтрольных США дальнобойных артиллерийских войск в Германии, которые временно находятся в штате Нью-Йорк и ожидают поставки вооружения.
В июле 2024 года администрация Джо Байдена и правительство Германии заявили о намерении разместить с 2026 года в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия США, которые значительно превзойдут уже размещенные в Европе системы. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых вооружениях.
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus
28 декабря 2025
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus
28 декабря 2025, 20:05
 
РОССИЯ Общество ГЕРМАНИЯ США ЕВРОПА Александр Грушко Дональд Трамп Джо Байден НАТО
 
 
