https://1prime.ru/20260212/germaniya-867404633.html

В МИД России высказались о диалоге с США по поводу ракет в ФРГ

В МИД России высказались о диалоге с США по поводу ракет в ФРГ - 12.02.2026, ПРАЙМ

В МИД России высказались о диалоге с США по поводу ракет в ФРГ

Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России, в интервью газете "Известия" заявил, что Москва готова обсуждать с США вопрос о размещении... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T06:35+0300

2026-02-12T06:35+0300

2026-02-12T06:35+0300

россия

общество

германия

сша

европа

александр грушко

дональд трамп

джо байден

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России, в интервью газете "Известия" заявил, что Москва готова обсуждать с США вопрос о размещении дальнобойных ракет в Германии."Учитывая, что отношение нынешней администрации США к европейским партнерам по НАТО стало более прагматичным и менее идеологизированным, чем у предшественников, существует вероятность достижения договоренностей", — сказал он.По его мнению, в Европе сейчас доминируют милитаристские настроения, и действия европейских стран направлены на создание системы безопасности, направленной против России. "Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал", — подытожил дипломат. Ранее портал Defense News сообщал, что при администрации Дональда Трампа планы по размещению крылатых ракет в Германии не были окончательно утверждены. На данный момент остается неопределенность относительно месторасположения подконтрольных США дальнобойных артиллерийских войск в Германии, которые временно находятся в штате Нью-Йорк и ожидают поставки вооружения. В июле 2024 года администрация Джо Байдена и правительство Германии заявили о намерении разместить с 2026 года в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия США, которые значительно превзойдут уже размещенные в Европе системы. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых вооружениях.

https://1prime.ru/20240803/sholts-850640680.html

https://1prime.ru/20250528/rakety-858004992.html

https://1prime.ru/20251228/frg-866005353.html

германия

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , германия, сша, европа, александр грушко, дональд трамп, джо байден, нато