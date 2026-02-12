https://1prime.ru/20260212/germaniya-867429854.html

Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию

Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию - 12.02.2026, ПРАЙМ

Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию

Во время пресс-конференции в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус предложил рассмотреть вариант предоставления Украине финансовой помощи вместо... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T22:14+0300

2026-02-12T22:14+0300

2026-02-12T22:14+0300

спецоперация на украине

украина

германия

берлин

сергей лавров

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864609318_1238:359:3346:1545_1920x0_80_0_0_7f1acd26099dbc6557cd64918d61aa0c.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Во время пресс-конференции в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус предложил рассмотреть вариант предоставления Украине финансовой помощи вместо вооружений из-за возможного истощения запасов. Запись его выступления опубликовало Clash Report."Нужно посмотреть, есть ли у нас что-то из запасов, чтобы понять, что мы можем сделать. Если ничего не осталось, то нужно подумать, что можно было бы предоставить Украине. Речь идет о предоставлении денег. Так же, как мы делали в прошлом году", — заявил он.Недавно Борис Писториус использовал выражение "Грустной задницей радостно не пукнешь" как призыв сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию. Министр также подчеркнул необходимость приобретения техники и вооружений в свете возможного вооруженного конфликта на континенте из-за якобы российской угрозы.Россия считает, что поставки вооружений Украине тормозят мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины Западом не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

германия

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, берлин, сергей лавров, нато, мид