Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260212/germaniya-867429854.html
Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию
Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию - 12.02.2026, ПРАЙМ
Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию
Во время пресс-конференции в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус предложил рассмотреть вариант предоставления Украине финансовой помощи вместо... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T22:14+0300
2026-02-12T22:14+0300
спецоперация на украине
украина
германия
берлин
сергей лавров
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864609318_1238:359:3346:1545_1920x0_80_0_0_7f1acd26099dbc6557cd64918d61aa0c.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Во время пресс-конференции в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус предложил рассмотреть вариант предоставления Украине финансовой помощи вместо вооружений из-за возможного истощения запасов. Запись его выступления опубликовало Clash Report."Нужно посмотреть, есть ли у нас что-то из запасов, чтобы понять, что мы можем сделать. Если ничего не осталось, то нужно подумать, что можно было бы предоставить Украине. Речь идет о предоставлении денег. Так же, как мы делали в прошлом году", — заявил он.Недавно Борис Писториус использовал выражение "Грустной задницей радостно не пукнешь" как призыв сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию. Министр также подчеркнул необходимость приобретения техники и вооружений в свете возможного вооруженного конфликта на континенте из-за якобы российской угрозы.Россия считает, что поставки вооружений Украине тормозят мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины Западом не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
германия
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864609318_1332:303:3127:1649_1920x0_80_0_0_1474ae3dfdf35ac8dba03d1fdc20fe6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, берлин, сергей лавров, нато, мид
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Сергей Лавров, НАТО, МИД
22:14 12.02.2026
 
Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию

Министр обороны Германии Писториус предложил Украине деньги вместо оружия

© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Во время пресс-конференции в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус предложил рассмотреть вариант предоставления Украине финансовой помощи вместо вооружений из-за возможного истощения запасов. Запись его выступления опубликовало Clash Report.
"Нужно посмотреть, есть ли у нас что-то из запасов, чтобы понять, что мы можем сделать. Если ничего не осталось, то нужно подумать, что можно было бы предоставить Украине. Речь идет о предоставлении денег. Так же, как мы делали в прошлом году", — заявил он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Недавно Борис Писториус использовал выражение "Грустной задницей радостно не пукнешь" как призыв сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию. Министр также подчеркнул необходимость приобретения техники и вооружений в свете возможного вооруженного конфликта на континенте из-за якобы российской угрозы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине тормозят мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины Западом не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯБерлинСергей ЛавровНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала