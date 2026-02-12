Министр обороны ФРГ предложил Украине замену оружию
Министр обороны Германии Писториус предложил Украине деньги вместо оружия
© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Во время пресс-конференции в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус предложил рассмотреть вариант предоставления Украине финансовой помощи вместо вооружений из-за возможного истощения запасов. Запись его выступления опубликовало Clash Report.
"Нужно посмотреть, есть ли у нас что-то из запасов, чтобы понять, что мы можем сделать. Если ничего не осталось, то нужно подумать, что можно было бы предоставить Украине. Речь идет о предоставлении денег. Так же, как мы делали в прошлом году", — заявил он.
Недавно Борис Писториус использовал выражение "Грустной задницей радостно не пукнешь" как призыв сохранять оптимизм и решимость, несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию. Министр также подчеркнул необходимость приобретения техники и вооружений в свете возможного вооруженного конфликта на континенте из-за якобы российской угрозы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине тормозят мирное урегулирование, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что вооружение Украины Западом не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.