Глава Минфина США пообещал снять санкции с продажи нефти
Глава Минфина США пообещал снять санкции с продажи нефти
2026-02-12T00:22+0300
2026-02-12T00:22+0300
ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Снятие санкций с продажи нефти после достижения украинского урегулирования пообещал министр финансов США Скотт Бессент. "Если Россия и Украина достигнут урегулирования, это значит, что гораздо больше нефти будет выведено из-под санкций казначейства", - заявил Бессент в интервью Fox News. В конце января американский министр финансов впервые принимал участие в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который позже согласился, что в контексте множества антироссийских санкций присутствие Бессента было примечательным.
ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Снятие санкций с продажи нефти после достижения украинского урегулирования пообещал министр финансов США Скотт Бессент.
"Если Россия и Украина достигнут урегулирования, это значит, что гораздо больше нефти будет выведено из-под санкций казначейства", - заявил Бессент в интервью Fox News.
В конце января американский министр финансов впервые принимал участие в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который позже согласился, что в контексте множества антироссийских санкций присутствие Бессента было примечательным.
 
