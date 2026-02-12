https://1prime.ru/20260212/glava-867400931.html

Глава Минфина США пообещал снять санкции с продажи нефти

2026-02-12T00:22+0300

ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Снятие санкций с продажи нефти после достижения украинского урегулирования пообещал министр финансов США Скотт Бессент. "Если Россия и Украина достигнут урегулирования, это значит, что гораздо больше нефти будет выведено из-под санкций казначейства", - заявил Бессент в интервью Fox News. В конце января американский министр финансов впервые принимал участие в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который позже согласился, что в контексте множества антироссийских санкций присутствие Бессента было примечательным.

