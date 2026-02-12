https://1prime.ru/20260212/neft-867406791.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, рынки вновь опасаются обострения ситуации между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.51 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 69,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 64,96 доллара. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США и Ираном, крупной нефтедобывающей страной. "Цены на нефть, вероятно, сохранят тенденцию к росту, чему способствуют ситуация в отношениях между США и Ираном", - приводит агентство Рейтер мнение главного научного сотрудника China Futures по энергетике и химической промышленности Минъюя Гао (Mingyu Gao). "Дополнительная враждебная риторика или военная демонстрация могут увеличить риск, но выгода, скорее всего, будет ограничена, если только удары США по Ирану не станут неизбежными", - цитирует агентство Блумберг слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari). Ранее в четверг РИА Новости на основе полетных данных сообщило, что разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик MQ-4C Triton производства Northrop Grumman были замечены в среду вблизи иранской границы. В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИДа Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
