https://1prime.ru/20260212/neft-867419919.html
2026-02-12T15:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем ушли в минус на фоне понижения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по мировому спросу на нефть и резкого роста запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.57 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,30% относительно предыдущего закрытия - до 69,19 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - 0,19%, до 64,51 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,5%. Инвесторы оценивают данные опубликованного ранее в четверг доклада МЭА. Агентство, в частности, понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки, до 850 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидает спрос на уровне 104,87 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, в среду минэнерго США опубликовало данные по коммерческим запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 февраля. Показатель за указанный период подскочил сразу на 8,5 миллионов баррелей - до 428,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,8 миллиона баррелей. Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации между США и Ираном.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
