Цены на нефть ускорили снижение в четверг - 12.02.2026
Цены на нефть ускорили снижение в четверг
2026-02-12T19:59+0300
2026-02-12T19:59+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение до 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.40 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 68,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 63,64 доллара. В четверг инвесторы оценивают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно понизило как прогноз мировой добычи нефти на 2026 год, так и ожидания по росту спроса на сырье. Трейдеры также продолжают оценивать геополитическую обстановку, в частности, ситуацию вокруг США и Ирана. Аналитики отмечают, что в период неопределенности цены на нефть будут оставаться на текущих уровнях. "Цены, вероятно, останутся в пределах диапазона, а откат от дипломатического прогресса будет ограниченным, учитывая серьезные политические препятствия для заключения любого долгосрочного соглашения", - цитирует агентство Блумберг слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).
нефть, рынок, сша, иран, мэа
Экономика, Нефть, Рынок, США, ИРАН, МЭА
19:59 12.02.2026
 
Цены на нефть ускорили снижение в четверг

Цены на нефть ускорили снижение до 1,5% в четверг

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение до 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 68,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 63,64 доллара.
В четверг инвесторы оценивают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно понизило как прогноз мировой добычи нефти на 2026 год, так и ожидания по росту спроса на сырье.
Трейдеры также продолжают оценивать геополитическую обстановку, в частности, ситуацию вокруг США и Ирана. Аналитики отмечают, что в период неопределенности цены на нефть будут оставаться на текущих уровнях.
"Цены, вероятно, останутся в пределах диапазона, а откат от дипломатического прогресса будет ограниченным, учитывая серьезные политические препятствия для заключения любого долгосрочного соглашения", - цитирует агентство Блумберг слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).
Золотые слитки
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
ЭкономикаНефтьРынокСШАИРАНМЭА
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала