Цены на нефть ускорили снижение в четверг
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение до 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.40 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 68,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 63,64 доллара. В четверг инвесторы оценивают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно понизило как прогноз мировой добычи нефти на 2026 год, так и ожидания по росту спроса на сырье. Трейдеры также продолжают оценивать геополитическую обстановку, в частности, ситуацию вокруг США и Ирана. Аналитики отмечают, что в период неопределенности цены на нефть будут оставаться на текущих уровнях. "Цены, вероятно, останутся в пределах диапазона, а откат от дипломатического прогресса будет ограниченным, учитывая серьезные политические препятствия для заключения любого долгосрочного соглашения", - цитирует агентство Блумберг слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).
