https://1prime.ru/20260212/neft-867427312.html

Цены на нефть ускорили снижение в четверг

Цены на нефть ускорили снижение в четверг - 12.02.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили снижение в четверг

Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение до 1,5%, свидетельствуют данные торгов. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T19:59+0300

2026-02-12T19:59+0300

2026-02-12T19:59+0300

экономика

нефть

рынок

сша

иран

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили снижение до 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.40 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 68,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,53%, до 63,64 доллара. В четверг инвесторы оценивают ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно понизило как прогноз мировой добычи нефти на 2026 год, так и ожидания по росту спроса на сырье. Трейдеры также продолжают оценивать геополитическую обстановку, в частности, ситуацию вокруг США и Ирана. Аналитики отмечают, что в период неопределенности цены на нефть будут оставаться на текущих уровнях. "Цены, вероятно, останутся в пределах диапазона, а откат от дипломатического прогресса будет ограниченным, учитывая серьезные политические препятствия для заключения любого долгосрочного соглашения", - цитирует агентство Блумберг слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).

https://1prime.ru/20260212/zoloto-867407827.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, иран, мэа