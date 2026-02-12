Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ООН назвали топливную блокаду Кубы угрозой международному порядку - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/oon-867422258.html
В ООН назвали топливную блокаду Кубы угрозой международному порядку
В ООН назвали топливную блокаду Кубы угрозой международному порядку - 12.02.2026, ПРАЙМ
В ООН назвали топливную блокаду Кубы угрозой международному порядку
Нефтяная блокада Кубы со стороны США нарушает международное право и создает угрозу международному порядку, заявили в четверг эксперты ООН. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T16:25+0300
2026-02-12T16:46+0300
нефть
сша
куба
гавана
дональд трамп
оон
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg
ЖЕНЕВА, 12 фев - ПРАЙМ. Нефтяная блокада Кубы со стороны США нарушает международное право и создает угрозу международному порядку, заявили в четверг эксперты ООН. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. "Указ США о введении топливной блокады против Кубы является серьезным нарушением международного права и серьезной угрозой демократическому и справедливому международному порядку. Это крайняя форма одностороннего экономического принуждения с экстерриториальным эффектом, посредством которой США стремятся оказать давление на суверенное государство Кубу и заставить другие суверенные третьи государства изменить свои законные торговые отношения под угрозой карательных торговых мер", - приводит заявление экспертов управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Они предупредили, что действия США напрямую нарушают принципы суверенного равенства, невмешательства и самоопределения. Они также обходят многосторонние рамки, регулирующие международную торговлю и безопасность, включая ВТО. Эксперты также указали на риски ухудшения гуманитарной ситуации на острове вследствие действий США. "Эксперты настоятельно призвали все государства воздерживаться от признания или применения односторонних принудительных мер, подрывающих международное право, и предпринимать все надлежащие шаги, включая дипломатические и многосторонние действия, для соблюдения принципов международного сотрудничества, суверенного равенства, невмешательства и мирного урегулирования споров", - говорится в пресс-релизе управления.
https://1prime.ru/20260212/kuba-867416321.html
сша
куба
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_b1df8346d9db7612225b16d61e674271.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, куба, гавана, дональд трамп, оон, вто
Нефть, США, КУБА, Гавана, Дональд Трамп, ООН, ВТО
16:25 12.02.2026 (обновлено: 16:46 12.02.2026)
 
В ООН назвали топливную блокаду Кубы угрозой международному порядку

В ООН заявили, что топливная блокада Кубы нарушает международное право

Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 12 фев - ПРАЙМ. Нефтяная блокада Кубы со стороны США нарушает международное право и создает угрозу международному порядку, заявили в четверг эксперты ООН.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Старая Гавана - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков
13:48
"Указ США о введении топливной блокады против Кубы является серьезным нарушением международного права и серьезной угрозой демократическому и справедливому международному порядку. Это крайняя форма одностороннего экономического принуждения с экстерриториальным эффектом, посредством которой США стремятся оказать давление на суверенное государство Кубу и заставить другие суверенные третьи государства изменить свои законные торговые отношения под угрозой карательных торговых мер", - приводит заявление экспертов управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Они предупредили, что действия США напрямую нарушают принципы суверенного равенства, невмешательства и самоопределения. Они также обходят многосторонние рамки, регулирующие международную торговлю и безопасность, включая ВТО. Эксперты также указали на риски ухудшения гуманитарной ситуации на острове вследствие действий США.
"Эксперты настоятельно призвали все государства воздерживаться от признания или применения односторонних принудительных мер, подрывающих международное право, и предпринимать все надлежащие шаги, включая дипломатические и многосторонние действия, для соблюдения принципов международного сотрудничества, суверенного равенства, невмешательства и мирного урегулирования споров", - говорится в пресс-релизе управления.
 
НефтьСШАКУБАГаванаДональд ТрампООНВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала