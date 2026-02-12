https://1prime.ru/20260212/oon-867422258.html
В ООН назвали топливную блокаду Кубы угрозой международному порядку
ЖЕНЕВА, 12 фев - ПРАЙМ. Нефтяная блокада Кубы со стороны США нарушает международное право и создает угрозу международному порядку, заявили в четверг эксперты ООН. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. "Указ США о введении топливной блокады против Кубы является серьезным нарушением международного права и серьезной угрозой демократическому и справедливому международному порядку. Это крайняя форма одностороннего экономического принуждения с экстерриториальным эффектом, посредством которой США стремятся оказать давление на суверенное государство Кубу и заставить другие суверенные третьи государства изменить свои законные торговые отношения под угрозой карательных торговых мер", - приводит заявление экспертов управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Они предупредили, что действия США напрямую нарушают принципы суверенного равенства, невмешательства и самоопределения. Они также обходят многосторонние рамки, регулирующие международную торговлю и безопасность, включая ВТО. Эксперты также указали на риски ухудшения гуманитарной ситуации на острове вследствие действий США. "Эксперты настоятельно призвали все государства воздерживаться от признания или применения односторонних принудительных мер, подрывающих международное право, и предпринимать все надлежащие шаги, включая дипломатические и многосторонние действия, для соблюдения принципов международного сотрудничества, суверенного равенства, невмешательства и мирного урегулирования споров", - говорится в пресс-релизе управления.
ЖЕНЕВА, 12 фев - ПРАЙМ. Нефтяная блокада Кубы со стороны США нарушает международное право и создает угрозу международному порядку, заявили в четверг эксперты ООН.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
"Указ США о введении топливной блокады против Кубы является серьезным нарушением международного права и серьезной угрозой демократическому и справедливому международному порядку. Это крайняя форма одностороннего экономического принуждения с экстерриториальным эффектом, посредством которой США стремятся оказать давление на суверенное государство Кубу и заставить другие суверенные третьи государства изменить свои законные торговые отношения под угрозой карательных торговых мер", - приводит заявление экспертов управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Они предупредили, что действия США напрямую нарушают принципы суверенного равенства, невмешательства и самоопределения. Они также обходят многосторонние рамки, регулирующие международную торговлю и безопасность, включая ВТО. Эксперты также указали на риски ухудшения гуманитарной ситуации на острове вследствие действий США.
"Эксперты настоятельно призвали все государства воздерживаться от признания или применения односторонних принудительных мер, подрывающих международное право, и предпринимать все надлежащие шаги, включая дипломатические и многосторонние действия, для соблюдения принципов международного сотрудничества, суверенного равенства, невмешательства и мирного урегулирования споров", - говорится в пресс-релизе управления.