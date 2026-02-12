https://1prime.ru/20260212/rossijane-867402154.html

Россияне смогут подать заявление о нарушении коллекторами правил работы

2026-02-12T03:17+0300

общество

россия

фссп

напка

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россияне с марта смогут подать заявление через "Госуслуги" о нарушении коллекторами правил работы при телефонных звонках, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "Сейчас подать обращение можно через сайт ФССП, а также через специализированный сервис Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. С 1 марта появляется дополнительная "точка входа" в виде "Госуслуг", - сообщили в ассоциации. Кроме того, с марта будет более тесное взаимодействие ФССП в части вопросов, связанных со взысканием, с телефонными операторами связи и Бюро кредитных историй, так как предоставляется право запрашивать необходимую информацию у них, что в перспективе может отразиться на сроках рассмотрения в сторону их сокращения, уточнили в НАПКА. "Отметим, что ФССП ведет надзорную деятельность в части вопросов взыскания за ПКО (профессиональными коллекторскими организациями - ред.), МФО и банками. При этом доля обоснованных обращений на ПКО по итогам прошлого года составляет минимальные 23%, остальная доля проходится на банки и МФО", - заключили в ассоциации.

2026

