Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260212/rossiya-867429387.html
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста
Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы неудачах России на фронте свидетельствует не только о ее неразумности, но и опасности, написал в... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T21:51+0300
2026-02-12T21:51+0300
спецоперация на украине
украина
брюссель
киев
кая каллас
дмитрий песков
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93b4b6d7e1532608847721b1e230492e.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы неудачах России на фронте свидетельствует не только о ее неразумности, но и опасности, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. "Россия проигрывает, наступая на всех направлениях. Эта женщина — опасная и глупая особа, как и ее коррумпированный дружок в Киеве", — заявил он.Каллас 10 февраля во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила, что "Россия не побеждает" в конфликте на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к началу переговоров. Кроме того, представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что украинские военные подразделения несут потери и значительно утрачивают боеспособность. Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today отметил, что территории, контролируемые Киевом, будут или освобождены вооружённым путём, или украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
брюссель
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f10cd61e68b264e03e17e49cc876fa1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, брюссель, киев, кая каллас, дмитрий песков, василий небензя, оон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Брюссель, Киев, Кая Каллас, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ООН
21:51 12.02.2026
 
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста

Журналист Боуз назвал Каллас опасной после ее слов о якобы проигрыше России

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы неудачах России на фронте свидетельствует не только о ее неразумности, но и опасности, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Россия проигрывает, наступая на всех направлениях. Эта женщина — опасная и глупая особа, как и ее коррумпированный дружок в Киеве", — заявил он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Каллас 10 февраля во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила, что "Россия не побеждает" в конфликте на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к началу переговоров. Кроме того, представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что украинские военные подразделения несут потери и значительно утрачивают боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today отметил, что территории, контролируемые Киевом, будут или освобождены вооружённым путём, или украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАБрюссельКиевКая КалласДмитрий ПесковВасилий НебензяООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала