https://1prime.ru/20260212/rossiya-867429387.html

"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста

"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста

Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы неудачах России на фронте свидетельствует не только о ее неразумности, но и опасности, написал в... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T21:51+0300

2026-02-12T21:51+0300

2026-02-12T21:51+0300

спецоперация на украине

украина

брюссель

киев

кая каллас

дмитрий песков

василий небензя

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93b4b6d7e1532608847721b1e230492e.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы неудачах России на фронте свидетельствует не только о ее неразумности, но и опасности, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. "Россия проигрывает, наступая на всех направлениях. Эта женщина — опасная и глупая особа, как и ее коррумпированный дружок в Киеве", — заявил он.Каллас 10 февраля во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила, что "Россия не побеждает" в конфликте на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к началу переговоров. Кроме того, представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что украинские военные подразделения несут потери и значительно утрачивают боеспособность. Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today отметил, что территории, контролируемые Киевом, будут или освобождены вооружённым путём, или украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

брюссель

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, брюссель, киев, кая каллас, дмитрий песков, василий небензя, оон