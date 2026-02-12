https://1prime.ru/20260212/rossiya-867429387.html
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста
Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы неудачах России на фронте свидетельствует не только о ее неразумности, но и опасности, написал в... | 12.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы неудачах России на фронте свидетельствует не только о ее неразумности, но и опасности, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. "Россия проигрывает, наступая на всех направлениях. Эта женщина — опасная и глупая особа, как и ее коррумпированный дружок в Киеве", — заявил он.Каллас 10 февраля во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила, что "Россия не побеждает" в конфликте на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к началу переговоров. Кроме того, представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что украинские военные подразделения несут потери и значительно утрачивают боеспособность. Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today отметил, что территории, контролируемые Киевом, будут или освобождены вооружённым путём, или украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста
