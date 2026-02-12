Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минэнерго США рассказал, сколько страна продала венесуэльской нефти - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/ssha-867422936.html
Глава Минэнерго США рассказал, сколько страна продала венесуэльской нефти
Глава Минэнерго США рассказал, сколько страна продала венесуэльской нефти - 12.02.2026, ПРАЙМ
Глава Минэнерго США рассказал, сколько страна продала венесуэльской нефти
Соединенные Штаты уже реализовали продажу венесуэльской нефти на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T17:00+0300
2026-02-12T17:00+0300
нефть
сша
венесуэла
вашингтон
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже реализовали продажу венесуэльской нефти на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт. "Было продано венесуэльской нефти более чем на 1 миллиард долларов, и в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов", — цитирует слова американского министра телеканал NBC News. По словам чиновника, ставшего первым должностным лицом США, посетившим Венесуэлу со дня похищения президента Николаса Мадуро, взаимодействие Вашингтона и Каракаса "началось чрезвычайно успешно". "Она (уполномоченный президент страны Дельси Родригес - ред.) предоставила информацию, и все, что мы знаем на данный момент, оказалось правдой. Были проведены масштабные позитивные изменения, включая уже в первые недели пересмотр закона об углеводородах", — отметил министр. Райт подчеркнул, что, несмотря на формальный контроль Каракаса над внутренними процессами, Вашингтон располагает значительными рычагами влияния на временные власти страны, поскольку основной источник доходов венесуэльского правительства связан с нефтяными поступлениями. "Если они будут двигаться по пути позитивных изменений, выгодных американцам и улучшающих перспективы жизни людей в Венесуэле, эти средства будут поступать. Если они отклонятся от этого курса, у нас просто колоссальные рычаги влияния", — пригрозил глава минэнерго США.
https://1prime.ru/20260206/venesuela-867235194.html
сша
венесуэла
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла, вашингтон, николас мадуро
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Николас Мадуро
17:00 12.02.2026
 
Глава Минэнерго США рассказал, сколько страна продала венесуэльской нефти

США продали венесуэльскую нефть более чем на миллиард долларов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже реализовали продажу венесуэльской нефти на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.
"Было продано венесуэльской нефти более чем на 1 миллиард долларов, и в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов", — цитирует слова американского министра телеканал NBC News.
Нефтяной комплекс в Венесуэле - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Аналитик оценил сроки выхода Венесуэлы на достижимый максимум добычи нефти
6 февраля, 08:15
По словам чиновника, ставшего первым должностным лицом США, посетившим Венесуэлу со дня похищения президента Николаса Мадуро, взаимодействие Вашингтона и Каракаса "началось чрезвычайно успешно". "Она (уполномоченный президент страны Дельси Родригес - ред.) предоставила информацию, и все, что мы знаем на данный момент, оказалось правдой. Были проведены масштабные позитивные изменения, включая уже в первые недели пересмотр закона об углеводородах", — отметил министр.
Райт подчеркнул, что, несмотря на формальный контроль Каракаса над внутренними процессами, Вашингтон располагает значительными рычагами влияния на временные власти страны, поскольку основной источник доходов венесуэльского правительства связан с нефтяными поступлениями.
"Если они будут двигаться по пути позитивных изменений, выгодных американцам и улучшающих перспективы жизни людей в Венесуэле, эти средства будут поступать. Если они отклонятся от этого курса, у нас просто колоссальные рычаги влияния", — пригрозил глава минэнерго США.
 
НефтьСШАВЕНЕСУЭЛАВАШИНГТОННиколас Мадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала