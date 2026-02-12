https://1prime.ru/20260212/ssha-867422936.html
Глава Минэнерго США рассказал, сколько страна продала венесуэльской нефти
2026-02-12T17:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже реализовали продажу венесуэльской нефти на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт. "Было продано венесуэльской нефти более чем на 1 миллиард долларов, и в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов", — цитирует слова американского министра телеканал NBC News. По словам чиновника, ставшего первым должностным лицом США, посетившим Венесуэлу со дня похищения президента Николаса Мадуро, взаимодействие Вашингтона и Каракаса "началось чрезвычайно успешно". "Она (уполномоченный президент страны Дельси Родригес - ред.) предоставила информацию, и все, что мы знаем на данный момент, оказалось правдой. Были проведены масштабные позитивные изменения, включая уже в первые недели пересмотр закона об углеводородах", — отметил министр. Райт подчеркнул, что, несмотря на формальный контроль Каракаса над внутренними процессами, Вашингтон располагает значительными рычагами влияния на временные власти страны, поскольку основной источник доходов венесуэльского правительства связан с нефтяными поступлениями. "Если они будут двигаться по пути позитивных изменений, выгодных американцам и улучшающих перспективы жизни людей в Венесуэле, эти средства будут поступать. Если они отклонятся от этого курса, у нас просто колоссальные рычаги влияния", — пригрозил глава минэнерго США.
