"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута в Киеве

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, новый экономический курс правительства может подтолкнуть Украину к финансовому кризису и новым проблемам. Он выразил свое мнение по этому поводу на заседании парламента. Разумков жестко раскритиковал решение правительства о введении дополнительных налогов для бизнеса, который уже с трудом решает проблемы с энергетической инфраструктурой. "Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства", — сказал он/По мнению депутата, нынешние шаги правительства подрывают финансовую стабильность Украины, поскольку ничего не предпринимается для скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры и улучшения состояния энергетической системы. "Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время (Краха — Прим. ред.) пришло", — пожаловался политик.На прошлой неделе в стране произошли экстренные отключения электричества в большинстве регионов из-за проблем в энергосистеме, затронувшие Киев и ряд областей. Отключения электростанций начались еще в октябре прошлого года из-за поломок в коммунальной инфраструктуре, что привело к введению в январе режима ЧС. Виталий Зайченко, глава правления "Укрэнерго", заявил о значительном дефиците мощности, который пока не удается компенсировать. Мэр Киева Виталий Кличко отметил критическую ситуацию с электро- и водоснабжением и призвал жителей по мере возможности покидать город. Последние месяцы на Украине усилилась внутриполитическая борьба на фоне коррупционных скандалов. НАБУ и САП раскрыли дело против главы одной из парламентских фракций, предлагавшего неправомерную выгоду за голосование по законопроектам. Украинское издание "Обозреватель" позже сообщило о подозрениях в коррупции против Тимошенко и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. На этом фоне экс-премьер Тимошенко обвинила в коррупции Владимира Зеленского, выступая в парламенте.

