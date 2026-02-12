Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута в Киеве - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/ukraina-867405970.html
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута в Киеве
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута в Киеве - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута в Киеве
По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, новый экономический курс правительства может подтолкнуть Украину к финансовому кризису и новым проблемам... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:29+0300
2026-02-12T07:29+0300
мировая экономика
украина
киев
виталий кличко
давид арахамия
владимир зеленский
укрэнерго
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577209_0:133:2935:1784_1920x0_80_0_0_00dafde7ccd74bbdd2cb42fba2b02e54.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, новый экономический курс правительства может подтолкнуть Украину к финансовому кризису и новым проблемам. Он выразил свое мнение по этому поводу на заседании парламента. Разумков жестко раскритиковал решение правительства о введении дополнительных налогов для бизнеса, который уже с трудом решает проблемы с энергетической инфраструктурой. "Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства", — сказал он/По мнению депутата, нынешние шаги правительства подрывают финансовую стабильность Украины, поскольку ничего не предпринимается для скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры и улучшения состояния энергетической системы. "Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время (Краха — Прим. ред.) пришло", — пожаловался политик.На прошлой неделе в стране произошли экстренные отключения электричества в большинстве регионов из-за проблем в энергосистеме, затронувшие Киев и ряд областей. Отключения электростанций начались еще в октябре прошлого года из-за поломок в коммунальной инфраструктуре, что привело к введению в январе режима ЧС. Виталий Зайченко, глава правления "Укрэнерго", заявил о значительном дефиците мощности, который пока не удается компенсировать. Мэр Киева Виталий Кличко отметил критическую ситуацию с электро- и водоснабжением и призвал жителей по мере возможности покидать город. Последние месяцы на Украине усилилась внутриполитическая борьба на фоне коррупционных скандалов. НАБУ и САП раскрыли дело против главы одной из парламентских фракций, предлагавшего неправомерную выгоду за голосование по законопроектам. Украинское издание "Обозреватель" позже сообщило о подозрениях в коррупции против Тимошенко и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. На этом фоне экс-премьер Тимошенко обвинила в коррупции Владимира Зеленского, выступая в парламенте.
https://1prime.ru/20260211/ukraina-867396665.html
https://1prime.ru/20260211/ukraina-867384839.html
https://1prime.ru/20260211/pomosch-867369662.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577209_189:0:2746:1918_1920x0_80_0_0_5d9c8ed42c113ede3299d7251811b907.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, виталий кличко, давид арахамия, владимир зеленский, укрэнерго, набу
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Виталий Кличко, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Укрэнерго, НАБУ
07:29 12.02.2026
 
"Корова сдохнет": в Раде разгорелся громкий скандал после блэкаута в Киеве

Депутат Рады Разумков: экономика Украины находится на грани на фоне блэкаута

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, новый экономический курс правительства может подтолкнуть Украину к финансовому кризису и новым проблемам. Он выразил свое мнение по этому поводу на заседании парламента.
Разумков жестко раскритиковал решение правительства о введении дополнительных налогов для бизнеса, который уже с трудом решает проблемы с энергетической инфраструктурой.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
"Украина рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Киеву
Вчера, 21:46
"Вы движетесь по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо меньше кормить и больше доить. Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства", — сказал он/
По мнению депутата, нынешние шаги правительства подрывают финансовую стабильность Украины, поскольку ничего не предпринимается для скорейшего восстановления поврежденной инфраструктуры и улучшения состояния энергетической системы.
"Сегодня в этом зале прикладывается масса усилий, чтобы время (Краха — Прим. ред.) пришло", — пожаловался политик.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине
Вчера, 15:42
На прошлой неделе в стране произошли экстренные отключения электричества в большинстве регионов из-за проблем в энергосистеме, затронувшие Киев и ряд областей. Отключения электростанций начались еще в октябре прошлого года из-за поломок в коммунальной инфраструктуре, что привело к введению в январе режима ЧС. Виталий Зайченко, глава правления "Укрэнерго", заявил о значительном дефиците мощности, который пока не удается компенсировать.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил критическую ситуацию с электро- и водоснабжением и призвал жителей по мере возможности покидать город. Последние месяцы на Украине усилилась внутриполитическая борьба на фоне коррупционных скандалов. НАБУ и САП раскрыли дело против главы одной из парламентских фракций, предлагавшего неправомерную выгоду за голосование по законопроектам. Украинское издание "Обозреватель" позже сообщило о подозрениях в коррупции против Тимошенко и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. На этом фоне экс-премьер Тимошенко обвинила в коррупции Владимира Зеленского, выступая в парламенте.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
На Украине сделали тяжелое признание о переговорах с Россией
Вчера, 06:21
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевВиталий КличкоДавид АрахамияВладимир ЗеленскийУкрэнергоНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала