https://1prime.ru/20260212/ukraina-867428991.html

"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине

"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине

Выделение Европой кредита для Украины приведет к значительным потерям на фронте, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T21:45+0300

2026-02-12T21:45+0300

2026-02-12T21:45+0300

спецоперация на украине

украина

франция

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Выделение Европой кредита для Украины приведет к значительным потерям на фронте, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Вчера ЕС принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро (доля Франции — 17 миллиардов), что будет уносить жизни примерно 9000 человек каждую неделю. И это вместо того, чтобы стремиться к миру!" — написал он.На днях Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общей суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военные нужды, с приоритетом на закупки вооружений из европейских стран. Россия неоднократно называла замораживание своих активов на Западе воровством.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, франция, европа, ес