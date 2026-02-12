https://1prime.ru/20260212/ukraina-867428991.html
"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Выделение Европой кредита для Украины приведет к значительным потерям на фронте, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Вчера ЕС принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро (доля Франции — 17 миллиардов), что будет уносить жизни примерно 9000 человек каждую неделю. И это вместо того, чтобы стремиться к миру!" — написал он.На днях Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общей суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военные нужды, с приоритетом на закупки вооружений из европейских стран. Россия неоднократно называла замораживание своих активов на Западе воровством.
