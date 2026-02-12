Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине - 12.02.2026
Спецоперация на Украине
"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине
Выделение Европой кредита для Украины приведет к значительным потерям на фронте, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. | 12.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Выделение Европой кредита для Украины приведет к значительным потерям на фронте, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Вчера ЕС принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро (доля Франции — 17 миллиардов), что будет уносить жизни примерно 9000 человек каждую неделю. И это вместо того, чтобы стремиться к миру!" — написал он.На днях Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общей суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военные нужды, с приоритетом на закупки вооружений из европейских стран. Россия неоднократно называла замораживание своих активов на Западе воровством.
21:45 12.02.2026
 
"Каждую неделю". Во Франции запаниковали из-за нового решения по Украине

Филиппо: европейский кредит Киеву станет причиной гибели тысяч украинцев

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаска
Каска - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Каска. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Выделение Европой кредита для Украины приведет к значительным потерям на фронте, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Вчера ЕС принял решение выделить Украине 90 миллиардов евро (доля Франции — 17 миллиардов), что будет уносить жизни примерно 9000 человек каждую неделю. И это вместо того, чтобы стремиться к миру!" — написал он.
На днях Европейский парламент утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Из общей суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военные нужды, с приоритетом на закупки вооружений из европейских стран.
Россия неоднократно называла замораживание своих активов на Западе воровством.
