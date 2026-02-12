https://1prime.ru/20260212/yuan-867408958.html

Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже

Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 2 копейки, до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 2 копейки, до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,17 рубля.

Новости

