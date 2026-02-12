Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский юань
2026-02-12T11:38+0300
2026-02-12T11:38+0300
китайский юань
рынок
торги
богдан зварич
псб
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты незначительно растет к рублю в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск увеличивается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля. На валютном рынке все спокойно – пара "юань-рубль" консолидируется посредине диапазона 11,1-11,2 рубля, комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". В конце недели курс рубля попытается перейти к восстановлению, чему может способствовать нормализация ситуации с валютной ликвидность, осторожный подход Центробанка к смягчению монетарной политики, а также ожидание роста предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля из-за сохранения сезонно слабого спроса со стороны импортеров, перечисляет Богдан Зварич из ПСБ. Под действием этих факторов курс юань к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 рубля, а к концу февраля - и в район 11 рублей, полагает он. С другой стороны, не исключена девальвация рубля, если завтра Центробанк снизит ключевую ставку или хотя бы выступит с относительно мягкой риторикой. В противном случае пара ненадолго может уйти и ниже 11, заключает Соколов.
рынок, торги, богдан зварич, псб
Китайский юань, Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
11:38 12.02.2026
 
Курс юаня слабо растет к рублю на Московской бирже

Курс юаня на Мосбирже незначительно растет к рублю в первые часы торгов четверга

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты незначительно растет к рублю в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск увеличивается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля.
На валютном рынке все спокойно – пара "юань-рубль" консолидируется посредине диапазона 11,1-11,2 рубля, комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
В конце недели курс рубля попытается перейти к восстановлению, чему может способствовать нормализация ситуации с валютной ликвидность, осторожный подход Центробанка к смягчению монетарной политики, а также ожидание роста предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля из-за сохранения сезонно слабого спроса со стороны импортеров, перечисляет Богдан Зварич из ПСБ.
Под действием этих факторов курс юань к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 рубля, а к концу февраля - и в район 11 рублей, полагает он.
С другой стороны, не исключена девальвация рубля, если завтра Центробанк снизит ключевую ставку или хотя бы выступит с относительно мягкой риторикой. В противном случае пара ненадолго может уйти и ниже 11, заключает Соколов.
 
Китайский юаньРынокТоргиБогдан ЗваричПСБ
 
 
