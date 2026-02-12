https://1prime.ru/20260212/yuan-867411396.html

Курс юаня слабо растет к рублю на Московской бирже

Курс китайской валюты незначительно растет к рублю в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. | 12.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты незначительно растет к рублю в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск увеличивается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля. На валютном рынке все спокойно – пара "юань-рубль" консолидируется посредине диапазона 11,1-11,2 рубля, комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". В конце недели курс рубля попытается перейти к восстановлению, чему может способствовать нормализация ситуации с валютной ликвидность, осторожный подход Центробанка к смягчению монетарной политики, а также ожидание роста предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля из-за сохранения сезонно слабого спроса со стороны импортеров, перечисляет Богдан Зварич из ПСБ. Под действием этих факторов курс юань к закрытию пятницы может вернуться в район 11,1 рубля, а к концу февраля - и в район 11 рублей, полагает он. С другой стороны, не исключена девальвация рубля, если завтра Центробанк снизит ключевую ставку или хотя бы выступит с относительно мягкой риторикой. В противном случае пара ненадолго может уйти и ниже 11, заключает Соколов.

