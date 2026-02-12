Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов - 12.02.2026
В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов
В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов
Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов по всей Германии, сообщило издание Spiegel. | 12.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
германия
мюнхен
берлин
lufthansa
spiegel
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов по всей Германии, сообщило издание Spiegel. Ранее профсоюз пилотов Cockpit сообщил, что пилоты авиакомпании Lufthansa проведут забастовку 12 февраля, которая будет сопровождаться отменой и задержками авиарейсов, в том числе грузовых, по всей Германии. "Из-за однодневной забастовки сотни самолётов одной из крупнейших авиакомпаний не могут взлететь. Точное количество отменённых рейсов компания пока не озвучила, однако было объявлено о масштабном сокращении полётов", - сообщает издание. По оценке немецкой ассоциации аэропортов (ADV), из-за забастовки ожидается отмена более 460 рейсов, что затронет около 69 тысяч пассажиров. Профсоюз требует повышения пенсий примерно для 4 800 сотрудников Lufthansa, однако руководство авиакомпании отказывает в этом, ссылаясь на высокие затраты и низкую прибыльность. Профсоюз кабинных экипажей UFO потребовал, в свою очередь, от Lufthansa и ее дочерней компании CityLine провести переговоры по действующим тарифам и социальному плану для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. В этой связи 12 февраля будут отменены в течение всего дня рейсы Lufthansa Cityline из аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга, Бремена, Штутгарта, Кельна, Дюссельдорфа, Берлина и Ганновера.
германия
мюнхен
берлин
бизнес, германия, мюнхен, берлин, lufthansa, spiegel
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Мюнхен, Берлин, Lufthansa, Spiegel
14:05 12.02.2026
 
В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов

В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов Lufthansa

© РИА Новости . Олег Золото
Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Золото
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов по всей Германии, сообщило издание Spiegel.
Ранее профсоюз пилотов Cockpit сообщил, что пилоты авиакомпании Lufthansa проведут забастовку 12 февраля, которая будет сопровождаться отменой и задержками авиарейсов, в том числе грузовых, по всей Германии.
"Из-за однодневной забастовки сотни самолётов одной из крупнейших авиакомпаний не могут взлететь. Точное количество отменённых рейсов компания пока не озвучила, однако было объявлено о масштабном сокращении полётов", - сообщает издание.
По оценке немецкой ассоциации аэропортов (ADV), из-за забастовки ожидается отмена более 460 рейсов, что затронет около 69 тысяч пассажиров.
Профсоюз требует повышения пенсий примерно для 4 800 сотрудников Lufthansa, однако руководство авиакомпании отказывает в этом, ссылаясь на высокие затраты и низкую прибыльность. Профсоюз кабинных экипажей UFO потребовал, в свою очередь, от Lufthansa и ее дочерней компании CityLine провести переговоры по действующим тарифам и социальному плану для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. В этой связи 12 февраля будут отменены в течение всего дня рейсы Lufthansa Cityline из аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга, Бремена, Штутгарта, Кельна, Дюссельдорфа, Берлина и Ганновера.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала