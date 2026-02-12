https://1prime.ru/20260212/zabastovka-867417169.html

В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов

В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов

В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки пилотов

Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов по всей Германии, сообщило издание Spiegel.

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов по всей Германии, сообщило издание Spiegel. Ранее профсоюз пилотов Cockpit сообщил, что пилоты авиакомпании Lufthansa проведут забастовку 12 февраля, которая будет сопровождаться отменой и задержками авиарейсов, в том числе грузовых, по всей Германии. "Из-за однодневной забастовки сотни самолётов одной из крупнейших авиакомпаний не могут взлететь. Точное количество отменённых рейсов компания пока не озвучила, однако было объявлено о масштабном сокращении полётов", - сообщает издание. По оценке немецкой ассоциации аэропортов (ADV), из-за забастовки ожидается отмена более 460 рейсов, что затронет около 69 тысяч пассажиров. Профсоюз требует повышения пенсий примерно для 4 800 сотрудников Lufthansa, однако руководство авиакомпании отказывает в этом, ссылаясь на высокие затраты и низкую прибыльность. Профсоюз кабинных экипажей UFO потребовал, в свою очередь, от Lufthansa и ее дочерней компании CityLine провести переговоры по действующим тарифам и социальному плану для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. В этой связи 12 февраля будут отменены в течение всего дня рейсы Lufthansa Cityline из аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга, Бремена, Штутгарта, Кельна, Дюссельдорфа, Берлина и Ганновера.

