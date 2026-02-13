https://1prime.ru/20260213/atom-867439902.html

Электромобиль "Атом" успешно прошел климатические испытания в Сургуте

Электромобиль "Атом" успешно прошел климатические испытания в Сургуте - 13.02.2026, ПРАЙМ

Электромобиль "Атом" успешно прошел климатические испытания в Сургуте

Российский электромобиль "Атом" успешно завершил климатические испытания в Сургуте при температуре до минус 42 градусов Цельсия, сообщили в пресс-службе... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T09:30+0300

2026-02-13T09:30+0300

2026-02-13T09:30+0300

экономика

бизнес

сургут

рф

антон алиханов

минпромторг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867439741_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eff88ddca3f7c0ab8a7118d36fc8267f.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский электромобиль "Атом" успешно завершил климатические испытания в Сургуте при температуре до минус 42 градусов Цельсия, сообщили в пресс-службе разработчика АО "Кама". "Ходовые испытания проводились в Сургуте при температуре до -42 °C, несмотря на то, что рабочий диапазон Атома составляет от -30 °C до +40 °C. Тем не менее все основные системы - климат-контроль, отопление, аккумулятор и распашные двери - отработали без существенных замечаний", - говорится в сообщении. Отмечается, что данный этап стал завершающим в зимних тестах электромобиля перед запуском серийного производства. Ему предшествовали лабораторные калибровки в климатических камерах, где системы "Атома" проходили первичную настройку и проверку, а также испытания в условиях московской зимы. "Автомобили были оснащены аппаратурой контроля, записывавшей показания систем при прохождении специальных маршрутов и выполнении ситуационных заданий. Во время тестов водителям-испытателям нужно было соблюдать определенную скорость, траекторию и режим нагрузки, в том числе - на внутренние системы", - пояснили в пресс-службе. Так, для оценки эффективности работы климат-контроля в салоне постоянно поддерживалась температура плюс 24 градуса Цельсия, независимо от внешних условий, а полный прогрев салона с минус 30 градусов до заданного значения занимал всего 25 минут. Также было установлено, что скорость зарядки от 20 до 80% на разных типах станций при температуре минус 30 градусов Цельсия составляет примерно 45 минут. Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля прошлого года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в 2026 году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.

https://1prime.ru/20260209/elektromobili-867306759.html

сургут

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сургут, рф, антон алиханов, минпромторг, авто