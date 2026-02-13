Минэнерго США рассказало, кто выиграет от доступа к венесуэльской нефти

https://1prime.ru/20260213/chevron--867443536.html

МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Chevron станет крупнейшим выгодоприобретателем от расширения доступа к добыче венесуэльской нефти, заявил в пятницу министр энергетики США Крис Райт. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США и единственная, работающая в Венесуэле по лицензии правительства США. Глава компании Майк Вирт в конце января говорил, что Chevron видит потенциал для увеличения своей добычи нефти в Венесуэле на 50% в ближайшие 18-24 месяца. "Они сейчас крупнейший производитель в Венесуэле, и они смогут как расширить уже имеющиеся резервы, так и расширить производство", - сказал он в интервью телеканалу Блумберг. В течение следующих полутора-двух лет Chevron существенно нарастит добычу в этой стране, заверил американский министр. Как добавил Райт, Chevron - одна из многих компаний, которые будут работать в Венесуэле, но она будет крупнейшей. Райт стал первым американским министром, посетившим Венесуэлу после событий 3 января, когда президент страны Николас Мадуро был захвачен и вывезен Соединенными Штатами. Райт в том числе посетил совместное предприятие PDVSA и Chevron. Petro Independencia является совместным предприятием американской Chevron и венесуэльской PDVSA, которое расположено в одном из ключевых нефтедобывающих регионов Венесуэлы - поясе Ориноко. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес по итогам переговоров с Райтом заявила, что Венесуэла и США договорились о разработке программы сотрудничества в энергетической сфере, которая должна стать основой долгосрочного партнерства между странами. По ее словам, стороны намерены сформировать энергетическую повестку, позволяющую выстраивать взаимодействие на взаимодополняющей основе.

