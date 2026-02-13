https://1prime.ru/20260213/ig-867437907.html

Нефть дешевеет на ожиданиях роста поставок на рынок

Цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются из-за ослабления конфликтов США с такими крупными поставщиками сырья, как Иран и Венесуэла, свидетельствуют данные

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются из-за ослабления конфликтов США с такими крупными поставщиками сырья, как Иран и Венесуэла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.35 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до 67,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 62,77 доллара. "Цены на нефть снизились из-за стремления США получить больше времени для достижения ядерного договора с Ираном, что снижает краткосрочную "премию за риск", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца, подчеркнув при этом необходимость скорейшего урегулирования. В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИДа Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне. "Ожидается возвращение поставок венесуэльской нефти к уровню, существовавшему до блокады, в ближайшие месяцы", - добавляет аналитик. В четверг министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Штаты уже реализовали венесуэльскую нефть на сумму более 1 миллиарда долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются продажи ещё примерно на 5 миллиардов долларов.

