Стоимость нефти ускорила темпы снижения на ряде факторов

2026-02-13T16:02+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
венесуэла
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили темпы снижения в пятницу днем на фоне данных по ее запасам в США и ожиданиями поставкам из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия, до 67,15 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 62,39 доллара. Утром цены нефти марки Brent и WTI снижались слабо - на 0,07% и 0,11% соответственно. Снижение цен на нефть в четверг усилено данными по значительному увеличению нефтяных запасов в США и усилением ожиданий относительно увеличения поставок из Венесуэлы, отметил в своей записке аналитик IG Тони Сикамор (Tony Sycamore), мнение которого приводит агентство Рейтер. "Ожидается, что поставки венесуэльской нефти вернутся к уровню до блокады в ближайшие месяцы", - прокомментировал он, добавив, что ожидается рост поставок с 880 тысяч баррелей в сутки до примерно 1,2 миллиона баррелей в сутки. Ранее в пятницу министр энергетики США Крис Райт озвучил прогноз, что добыча нефти в Венесуэле после прихода туда американских компаний вырастет на 30-40% в 2026 году. При этом запасы нефти в США за неделю по 6 февраля выросли на 8,5 миллиона баррелей, или на 2%, до 428,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны, опубликованного в четверг. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику действующих нефтяных буровых установок в США. Ранее, за неделю по 6 февраля их число выросло на одну - до 412 установок.
сша
венесуэла
нефть, рынок, сша, венесуэла
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ВЕНЕСУЭЛА
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили темпы снижения в пятницу днем на фоне данных по ее запасам в США и ожиданиями поставкам из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия, до 67,15 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 62,39 доллара.
Утром цены нефти марки Brent и WTI снижались слабо - на 0,07% и 0,11% соответственно.
Снижение цен на нефть в четверг усилено данными по значительному увеличению нефтяных запасов в США
и усилением ожиданий относительно увеличения поставок из Венесуэлы
, отметил в своей записке аналитик IG Тони Сикамор (Tony Sycamore), мнение которого приводит агентство Рейтер.
"Ожидается, что поставки венесуэльской нефти вернутся к уровню до блокады в ближайшие месяцы", - прокомментировал он, добавив, что ожидается рост поставок с 880 тысяч баррелей в сутки до примерно 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Ранее в пятницу министр энергетики США Крис Райт озвучил прогноз, что добыча нефти в Венесуэле после прихода туда американских компаний вырастет на 30-40% в 2026 году.
При этом запасы нефти в США за неделю по 6 февраля выросли на 8,5 миллиона баррелей, или на 2%, до 428,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны, опубликованного в четверг.
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику действующих нефтяных буровых установок в США. Ранее, за неделю по 6 февраля их число выросло на одну - до 412 установок.
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters