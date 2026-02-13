https://1prime.ru/20260213/neft-867462904.html
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером - 13.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T21:43+0300
2026-02-13T21:43+0300
2026-02-13T21:43+0300
энергетика
нефть
рынок
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,58% относительно предыдущего закрытия - до 67,93 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 63,08 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,6-0,7%. В пятницу инвесторы оценивали новости вокруг ОПЕК+. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что восемь стран организации (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти в рамках отказа от добровольных ограничений. После публикации цены на сырье ускорили снижение. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 февраля их число снизилось на три - до 409 установок. Несмотря на вечерний рост, неделю нефть, вероятно, завершит в минусе: с понедельника Brent подешевел на 0,2%, WTI - на 0,7%.
https://1prime.ru/20260213/reuters-867449368.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_038a088c2622db2f4466604aa268dc79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,58% относительно предыдущего закрытия - до 67,93 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 63,08 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,6-0,7%.
В пятницу инвесторы оценивали новости вокруг ОПЕК+
. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что восемь стран организации (Россия, Саудовская Аравия
, ОАЭ
, Ирак
, Алжир
, Кувейт
, Казахстан
, Оман
) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти в рамках отказа от добровольных ограничений. После публикации цены на сырье ускорили снижение.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США
. За неделю по 13 февраля их число снизилось на три - до 409 установок.
Несмотря на вечерний рост, неделю нефть, вероятно, завершит в минусе: с понедельника Brent подешевел на 0,2%, WTI - на 0,7%.
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters