https://1prime.ru/20260213/neft-867462904.html

Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером

Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером - 13.02.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером

Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T21:43+0300

2026-02-13T21:43+0300

2026-02-13T21:43+0300

энергетика

нефть

рынок

саудовская аравия

оаэ

ирак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,58% относительно предыдущего закрытия - до 67,93 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 63,08 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,6-0,7%. В пятницу инвесторы оценивали новости вокруг ОПЕК+. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что восемь стран организации (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти в рамках отказа от добровольных ограничений. После публикации цены на сырье ускорили снижение. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 февраля их число снизилось на три - до 409 установок. Несмотря на вечерний рост, неделю нефть, вероятно, завершит в минусе: с понедельника Brent подешевел на 0,2%, WTI - на 0,7%.

https://1prime.ru/20260213/reuters-867449368.html

саудовская аравия

оаэ

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек