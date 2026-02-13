https://1prime.ru/20260213/noviny-867454226.html

Поставки нефти по "Дружбе" в Словакию приостановились

2026-02-13T17:26+0300

энергетика

нефть

словакия

БРАТИСЛАВА, 13 фев - ПРАЙМ. Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни, сообщило словацкое издание Noviny со ссылкой на министерство экономики республики. "Министерство экономики информирует, что государственная компания TRANSPETROL регистрирует временную остановку поступления нефти на территорию Словакии по нефтепроводу "Дружба", - цитирует издание сообщение министерства в пятницу. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. "Восстановление поставок, исходя из доступной информации, ожидается в течение ближайших дней", - говорится в информации.

словакия

