Поставки нефти по "Дружбе" в Словакию приостановились
БРАТИСЛАВА, 13 фев - ПРАЙМ. Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни, сообщило словацкое издание Noviny со ссылкой на министерство экономики республики. "Министерство экономики информирует, что государственная компания TRANSPETROL регистрирует временную остановку поступления нефти на территорию Словакии по нефтепроводу "Дружба", - цитирует издание сообщение министерства в пятницу. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. "Восстановление поставок, исходя из доступной информации, ожидается в течение ближайших дней", - говорится в информации.
нефть, словакия
Энергетика, Нефть, СЛОВАКИЯ
17:26 13.02.2026 (обновлено: 17:27 13.02.2026)
 
Поставки нефти по "Дружбе" в Словакию приостановились

Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановились

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Флаг Словакии. Архивное фото
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
БРАТИСЛАВА, 13 фев - ПРАЙМ. Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни, сообщило словацкое издание Noviny со ссылкой на министерство экономики республики.
"Министерство экономики информирует, что государственная компания TRANSPETROL регистрирует временную остановку поступления нефти на территорию Словакии по нефтепроводу "Дружба", - цитирует издание сообщение министерства в пятницу.
В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
"Восстановление поставок, исходя из доступной информации, ожидается в течение ближайших дней", - говорится в информации.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти
3 февраля, 13:43
 
ЭнергетикаНефтьСЛОВАКИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала