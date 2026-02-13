Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине - 13.02.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Если европейцы готовятся к войне с Россией, то пусть сидят и ждут, пока не "прилетело", если хотят участвовать в переговорах по Украине, то пусть хотя бы не мешают, сказал первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. В ходе эфира на телеканале "Россия 24" сенатор ответил на вопрос о том, что Европа хотела бы стать участником переговорного процесса. "Если такие требования, сигналы исходят от тех европейских лидеров, которые готовятся к войне с Россией ... ну, или ты готовишься к войне, тогда сиди, готовься, и жди, пока, как говорится, к тебе прилетит. Либо, если ты хочешь участвовать в мирном переговорном процессе, так, по крайней мере, не мешай тем усилиям, которые уже имеют место", - сказал политик. По его словам, не следует подрывать тот хрупкий переговорный процесс, который идёт, например, в Абу-Даби.
23:27 13.02.2026 (обновлено: 23:38 13.02.2026)
 
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине

Сенатор Чижов: если европейцы готовятся к войне с Россией, то пусть сидят и ждут

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Если европейцы готовятся к войне с Россией, то пусть сидят и ждут, пока не "прилетело", если хотят участвовать в переговорах по Украине, то пусть хотя бы не мешают, сказал первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
В ходе эфира на телеканале "Россия 24" сенатор ответил на вопрос о том, что Европа хотела бы стать участником переговорного процесса.
"Если такие требования, сигналы исходят от тех европейских лидеров, которые готовятся к войне с Россией ... ну, или ты готовишься к войне, тогда сиди, готовься, и жди, пока, как говорится, к тебе прилетит. Либо, если ты хочешь участвовать в мирном переговорном процессе, так, по крайней мере, не мешай тем усилиям, которые уже имеют место", - сказал политик.
По его словам, не следует подрывать тот хрупкий переговорный процесс, который идёт, например, в Абу-Даби.
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯУКРАИНАЕВРОПААбу-ДабиВладимир Чижов
 
 
Заголовок открываемого материала