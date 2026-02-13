https://1prime.ru/20260213/peregovory-867465759.html
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
2026-02-13T23:27+0300
2026-02-13T23:27+0300
2026-02-13T23:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822616_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_fa588cad9c36963c150b1f319316b290.jpg
МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Если европейцы готовятся к войне с Россией, то пусть сидят и ждут, пока не "прилетело", если хотят участвовать в переговорах по Украине, то пусть хотя бы не мешают, сказал первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. В ходе эфира на телеканале "Россия 24" сенатор ответил на вопрос о том, что Европа хотела бы стать участником переговорного процесса. "Если такие требования, сигналы исходят от тех европейских лидеров, которые готовятся к войне с Россией ... ну, или ты готовишься к войне, тогда сиди, готовься, и жди, пока, как говорится, к тебе прилетит. Либо, если ты хочешь участвовать в мирном переговорном процессе, так, по крайней мере, не мешай тем усилиям, которые уже имеют место", - сказал политик. По его словам, не следует подрывать тот хрупкий переговорный процесс, который идёт, например, в Абу-Даби.
