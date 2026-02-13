Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Киргизия проработают упрощение денежных переводов - 13.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Киргизия проработают упрощение денежных переводов
2026-02-13T13:21+0300
2026-02-13T13:21+0300
БИШКЕК, 13 фев – ПРАЙМ. Центробанк России и Нацбанк Киргизии прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов между странами, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов. “Формирование надежной финансовой архитектуры, которая служила бы прочным фундаментом развития торговых отношений наших стран, является безусловным приоритетом совместной работы Российской Федерации и Киргизской Республики. Западные нелегитимные финансово-торговые ограничения, которые вводятся как в отношении российских, так и киргизских экономических операторов, только подтверждают правильность наших действий”, - заявил дипломат. По словам Вакунова, сейчас между финансовыми регуляторами двух стран налажен плотный диалог, в рамках которого изучаются и внедряются различные варианты взаимодействия.
Экономика, Финансы, Банки, КИРГИЗИЯ, Бишкек, Нацбанк
13:21 13.02.2026
 
Россия и Киргизия проработают упрощение денежных переводов

БИШКЕК, 13 фев – ПРАЙМ. Центробанк России и Нацбанк Киргизии прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов между странами, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.
“Формирование надежной финансовой архитектуры, которая служила бы прочным фундаментом развития торговых отношений наших стран, является безусловным приоритетом совместной работы Российской Федерации и Киргизской Республики. Западные нелегитимные финансово-торговые ограничения, которые вводятся как в отношении российских, так и киргизских экономических операторов, только подтверждают правильность наших действий”, - заявил дипломат.
По словам Вакунова, сейчас между финансовыми регуляторами двух стран налажен плотный диалог, в рамках которого изучаются и внедряются различные варианты взаимодействия.
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, сообщил посол
