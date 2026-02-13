https://1prime.ru/20260213/posol-867444922.html

Россия и Киргизия проработают упрощение денежных переводов

Россия и Киргизия проработают упрощение денежных переводов - 13.02.2026, ПРАЙМ

Россия и Киргизия проработают упрощение денежных переводов

Центробанк России и Нацбанк Киргизии прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов между странами, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T13:21+0300

2026-02-13T13:21+0300

2026-02-13T13:21+0300

экономика

финансы

банки

киргизия

бишкек

нацбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

БИШКЕК, 13 фев – ПРАЙМ. Центробанк России и Нацбанк Киргизии прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов между странами, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов. “Формирование надежной финансовой архитектуры, которая служила бы прочным фундаментом развития торговых отношений наших стран, является безусловным приоритетом совместной работы Российской Федерации и Киргизской Республики. Западные нелегитимные финансово-торговые ограничения, которые вводятся как в отношении российских, так и киргизских экономических операторов, только подтверждают правильность наших действий”, - заявил дипломат. По словам Вакунова, сейчас между финансовыми регуляторами двух стран налажен плотный диалог, в рамках которого изучаются и внедряются различные варианты взаимодействия.

https://1prime.ru/20260213/vakunov-867442309.html

киргизия

бишкек

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, киргизия, бишкек, нацбанк