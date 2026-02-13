https://1prime.ru/20260213/posol-867444922.html
Россия и Киргизия проработают упрощение денежных переводов
2026-02-13T13:21+0300
БИШКЕК, 13 фев – ПРАЙМ. Центробанк России и Нацбанк Киргизии прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов между странами, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов. “Формирование надежной финансовой архитектуры, которая служила бы прочным фундаментом развития торговых отношений наших стран, является безусловным приоритетом совместной работы Российской Федерации и Киргизской Республики. Западные нелегитимные финансово-торговые ограничения, которые вводятся как в отношении российских, так и киргизских экономических операторов, только подтверждают правильность наших действий”, - заявил дипломат. По словам Вакунова, сейчас между финансовыми регуляторами двух стран налажен плотный диалог, в рамках которого изучаются и внедряются различные варианты взаимодействия.
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, сообщил посол