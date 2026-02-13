Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260213/reuters-867449368.html
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters
Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T15:16+0300
2026-02-13T15:16+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти в рамках отказа от добровольных ограничений, передает агентство Reuters со ссылкой на три источника. "ОПЕК+ склоняется к возобновлению увеличения добычи нефти с апреля, сообщили три источника в ОПЕК+, поскольку альянс готовится к пиковому спросу летом, а росту цен способствует напряженность в отношениях между США и Ираном", - говорится в сообщении. Встреча "восьмерки" ожидается 1 марта. На ней страны должны принять решение по добыче нефти в апреле. Reuters отметил, что решение еще не принято, и переговоры продолжатся в течение нескольких недель до встречи. Восемь стран ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале прошлого года они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений. Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, в связи с чем в январе добыча "восьмерки" должна была быть ниже на 392 тысячи баррелей в сутки, чем в декабре. В феврале разрешенный уровень снизился в месячном выражении на 130 тысяч, а в марте он вырастет на 124 тысячи баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20260213/chevron--867443536.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_38d6bddbd98c0220f4eb440d4d066724.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
15:16 13.02.2026
 
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters

Reuters: ОПЕК+ склоняется к расширению добычи нефти с апреля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти в рамках отказа от добровольных ограничений, передает агентство Reuters со ссылкой на три источника.
"ОПЕК+ склоняется к возобновлению увеличения добычи нефти с апреля, сообщили три источника в ОПЕК+, поскольку альянс готовится к пиковому спросу летом, а росту цен способствует напряженность в отношениях между США и Ираном", - говорится в сообщении.
Встреча "восьмерки" ожидается 1 марта. На ней страны должны принять решение по добыче нефти в апреле. Reuters отметил, что решение еще не принято, и переговоры продолжатся в течение нескольких недель до встречи.
Восемь стран ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале прошлого года они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений.
Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, в связи с чем в январе добыча "восьмерки" должна была быть ниже на 392 тысячи баррелей в сутки, чем в декабре. В феврале разрешенный уровень снизился в месячном выражении на 130 тысяч, а в марте он вырастет на 124 тысячи баррелей в сутки.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Минэнерго США рассказало, кто выиграет от доступа к венесуэльской нефти
12:00
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭИРАКОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала