https://1prime.ru/20260213/reuters-867449368.html
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters
Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T15:16+0300
2026-02-13T15:16+0300
2026-02-13T15:16+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти в рамках отказа от добровольных ограничений, передает агентство Reuters со ссылкой на три источника. "ОПЕК+ склоняется к возобновлению увеличения добычи нефти с апреля, сообщили три источника в ОПЕК+, поскольку альянс готовится к пиковому спросу летом, а росту цен способствует напряженность в отношениях между США и Ираном", - говорится в сообщении. Встреча "восьмерки" ожидается 1 марта. На ней страны должны принять решение по добыче нефти в апреле. Reuters отметил, что решение еще не принято, и переговоры продолжатся в течение нескольких недель до встречи. Восемь стран ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале прошлого года они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений. Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, в связи с чем в январе добыча "восьмерки" должна была быть ниже на 392 тысячи баррелей в сутки, чем в декабре. В феврале разрешенный уровень снизился в месячном выражении на 130 тысяч, а в марте он вырастет на 124 тысячи баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20260213/chevron--867443536.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_38d6bddbd98c0220f4eb440d4d066724.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters
Reuters: ОПЕК+ склоняется к расширению добычи нефти с апреля