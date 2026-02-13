https://1prime.ru/20260213/reuters-867449368.html

"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters

"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Восьмерка" ОПЕК+ склоняется к росту добычи нефти с апреля, пишет Reuters

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T15:16+0300

2026-02-13T15:16+0300

2026-02-13T15:16+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

оаэ

ирак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан, Оман) склоняются к тому, чтобы вернуться с апреля к увеличению добычи нефти в рамках отказа от добровольных ограничений, передает агентство Reuters со ссылкой на три источника. "ОПЕК+ склоняется к возобновлению увеличения добычи нефти с апреля, сообщили три источника в ОПЕК+, поскольку альянс готовится к пиковому спросу летом, а росту цен способствует напряженность в отношениях между США и Ираном", - говорится в сообщении. Встреча "восьмерки" ожидается 1 марта. На ней страны должны принять решение по добыче нефти в апреле. Reuters отметил, что решение еще не принято, и переговоры продолжатся в течение нескольких недель до встречи. Восемь стран ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале прошлого года они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил выход из ограничений. Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, в связи с чем в январе добыча "восьмерки" должна была быть ниже на 392 тысячи баррелей в сутки, чем в декабре. В феврале разрешенный уровень снизился в месячном выражении на 130 тысяч, а в марте он вырастет на 124 тысячи баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20260213/chevron--867443536.html

саудовская аравия

оаэ

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек