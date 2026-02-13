"Откроются новые фронты". В Финляндии высказались о войне против России
Мема заявил о риске создания новых фронтов в Прибалтике из-за действий НАТО против России
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X предупредил, что действия НАТО могут спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике.
"Россия воюет со всеми силами НАТО одновременно на Украине, лучшее западное оружие было предоставлено Киеву, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы остановить российское наступление. На мой взгляд, это самое большое историческое унижение, которое когда-либо терпела НАТО, и оно продолжается по сей день. НАТО хотела расшириться на территории Украины, но потерпело неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в Прибалтике", — считает он.
Он также выразил надежду, что "европейские лидеры осознают ситуацию и предпримут шаги для снижения напряженности".
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность ростом военного присутствия в регионах Европы. В МИД России указывали, что Москва готова к диалогу с НАТО на равноправных условиях, при этом Запад должен отказаться от планов по милитаризации континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Он также подчеркивал, что западные лидеры часто используют миф о российской угрозе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
