"Откроются новые фронты". В Финляндии высказались о войне против России - 13.02.2026
Спецоперация на Украине
"Откроются новые фронты". В Финляндии высказались о войне против России
"Откроются новые фронты". В Финляндии высказались о войне против России
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X предупредил, что действия НАТО могут спровоцировать вооруженный конфликт в...
2026-02-13T22:56+0300
2026-02-13T22:56+0300
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X предупредил, что действия НАТО могут спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике."Россия воюет со всеми силами НАТО одновременно на Украине, лучшее западное оружие было предоставлено Киеву, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы остановить российское наступление. На мой взгляд, это самое большое историческое унижение, которое когда-либо терпела НАТО, и оно продолжается по сей день. НАТО хотела расшириться на территории Украины, но потерпело неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в Прибалтике", — считает он.Он также выразил надежду, что "европейские лидеры осознают ситуацию и предпримут шаги для снижения напряженности".В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность ростом военного присутствия в регионах Европы. В МИД России указывали, что Москва готова к диалогу с НАТО на равноправных условиях, при этом Запад должен отказаться от планов по милитаризации континента.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Он также подчеркивал, что западные лидеры часто используют миф о российской угрозе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
"Откроются новые фронты". В Финляндии высказались о войне против России

Мема заявил о риске создания новых фронтов в Прибалтике из-за действий НАТО против России

Военнослужащие блока НАТО
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X предупредил, что действия НАТО могут спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике.

"Россия воюет со всеми силами НАТО одновременно на Украине, лучшее западное оружие было предоставлено Киеву, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы остановить российское наступление. На мой взгляд, это самое большое историческое унижение, которое когда-либо терпела НАТО, и оно продолжается по сей день. НАТО хотела расшириться на территории Украины, но потерпело неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в Прибалтике", — считает он.
Он также выразил надежду, что "европейские лидеры осознают ситуацию и предпримут шаги для снижения напряженности".

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность ростом военного присутствия в регионах Европы. В МИД России указывали, что Москва готова к диалогу с НАТО на равноправных условиях, при этом Запад должен отказаться от планов по милитаризации континента.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Он также подчеркивал, что западные лидеры часто используют миф о российской угрозе, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
