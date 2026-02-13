https://1prime.ru/20260213/rossiyane-867455771.html

"Теперь запрещено". СМИ сообщили о новом решении, затронувшем россиян

"Теперь запрещено". СМИ сообщили о новом решении, затронувшем россиян - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Теперь запрещено". СМИ сообщили о новом решении, затронувшем россиян

Росаккредитация отменила не менее десяти сертификатов соответствия на оригинальные обувь и одежду от немецкой компании Adidas, сообщает Mash. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T15:52+0300

2026-02-13T15:52+0300

2026-02-13T17:55+0300

казахстан

adidas

nike

reebok

https://cdnn.1prime.ru/img/83857/70/838577007_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_71370b00594774fcbad50b7465e0bbe8.jpg

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Росаккредитация отменила не менее десяти сертификатов соответствия на оригинальные обувь и одежду от немецкой компании Adidas, сообщает Mash. "Продавать их в наших мультибрендовых магазинах теперь запрещено", — говорится в публикации.Также под угрозой оказались бренды Nike, Reebok и Puma. По информации издания, после 2022 года Adidas продолжал неофициальный импорт в Россию через Казахстан, где оформлялись сертификаты соответствия, позже предъявляемые на таможне. В связи с увеличением числа фальшивых документов, требования ужесточились. Например, магазин "Ламода" столкнулся с проверкой, когда на таможне запросили оригиналы сертификатов и подтверждающие документы. "Не получив никаких документов испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить доки о подлинности товаров, что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом", — сообщается в материале.Mash отметил, что зарубежные марки, официально приостановившие деятельность в России, но продолжающие поставки, получают сертификаты в странах ЕАЭС. Отсутствие данных документов чревато для магазинов штрафами, конфискацией продукции и временным прекращением работы. В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении своей деятельности на территории России. В декабре немецкая компания продлила право на использование товарного знака "Adidas Neo" до 2036 года: срок исключительного права на знак изначально истекал 14 апреля 2026 года, но компания подала запрос в Роспатент на продление, который был удовлетворен.

https://1prime.ru/20260212/rossiyane-867418060.html

https://1prime.ru/20260212/brendy-867423789.html

https://1prime.ru/20260211/minpromtorg--867375829.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, adidas, nike, reebok