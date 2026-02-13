Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Теперь запрещено". СМИ сообщили о новом решении, затронувшем россиян - 13.02.2026
"Теперь запрещено". СМИ сообщили о новом решении, затронувшем россиян
"Теперь запрещено". СМИ сообщили о новом решении, затронувшем россиян - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Теперь запрещено". СМИ сообщили о новом решении, затронувшем россиян
Росаккредитация отменила не менее десяти сертификатов соответствия на оригинальные обувь и одежду от немецкой компании Adidas, сообщает Mash. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T15:52+0300
2026-02-13T17:55+0300
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Росаккредитация отменила не менее десяти сертификатов соответствия на оригинальные обувь и одежду от немецкой компании Adidas, сообщает Mash. "Продавать их в наших мультибрендовых магазинах теперь запрещено", — говорится в публикации.Также под угрозой оказались бренды Nike, Reebok и Puma. По информации издания, после 2022 года Adidas продолжал неофициальный импорт в Россию через Казахстан, где оформлялись сертификаты соответствия, позже предъявляемые на таможне. В связи с увеличением числа фальшивых документов, требования ужесточились. Например, магазин "Ламода" столкнулся с проверкой, когда на таможне запросили оригиналы сертификатов и подтверждающие документы. "Не получив никаких документов испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить доки о подлинности товаров, что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом", — сообщается в материале.Mash отметил, что зарубежные марки, официально приостановившие деятельность в России, но продолжающие поставки, получают сертификаты в странах ЕАЭС. Отсутствие данных документов чревато для магазинов штрафами, конфискацией продукции и временным прекращением работы. В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении своей деятельности на территории России. В декабре немецкая компания продлила право на использование товарного знака "Adidas Neo" до 2036 года: срок исключительного права на знак изначально истекал 14 апреля 2026 года, но компания подала запрос в Роспатент на продление, который был удовлетворен.
15:52 13.02.2026 (обновлено: 17:55 13.02.2026)
 
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Росаккредитация отменила не менее десяти сертификатов соответствия на оригинальные обувь и одежду от немецкой компании Adidas, сообщает Mash.
"Продавать их в наших мультибрендовых магазинах теперь запрещено", — говорится в публикации.
Также под угрозой оказались бренды Nike, Reebok и Puma.
По информации издания, после 2022 года Adidas продолжал неофициальный импорт в Россию через Казахстан, где оформлялись сертификаты соответствия, позже предъявляемые на таможне. В связи с увеличением числа фальшивых документов, требования ужесточились. Например, магазин "Ламода" столкнулся с проверкой, когда на таможне запросили оригиналы сертификатов и подтверждающие документы.
"Не получив никаких документов испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить доки о подлинности товаров, что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом", — сообщается в материале.
Mash отметил, что зарубежные марки, официально приостановившие деятельность в России, но продолжающие поставки, получают сертификаты в странах ЕАЭС. Отсутствие данных документов чревато для магазинов штрафами, конфискацией продукции и временным прекращением работы.
В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении своей деятельности на территории России.
В декабре немецкая компания продлила право на использование товарного знака "Adidas Neo" до 2036 года: срок исключительного права на знак изначально истекал 14 апреля 2026 года, но компания подала запрос в Роспатент на продление, который был удовлетворен.
