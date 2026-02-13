https://1prime.ru/20260213/russneft-867456053.html

Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 2025 год снизилась на 81 процент

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ по итогам 2025 года уменьшилась на 81% по сравнению с 2024 годом и составила 7,752 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка уменьшилась на 26,6% - до 221,62 миллиарда рублей. При этом себестоимость продаж составила 169,872 миллиарда рублей, что на 26% ниже, чем годом ранее. Прибыль от продаж снизилась на 44%, до 27,793 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства "Русснефти" за год уменьшились со 145,503 миллиарда рублей до 92,544 миллиарда. Краткосрочные обязательства выросли за тот же период со 124,985 миллиарда до 176,482 миллиарда рублей. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

