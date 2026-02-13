https://1prime.ru/20260213/sud--867441565.html

Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову

Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову - 13.02.2026, ПРАЙМ

Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T10:59+0300

2026-02-13T10:59+0300

2026-02-13T10:59+0300

общество

екатеринбург

свердловская область

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", – сказала судья Юлия Меркулова.

https://1prime.ru/20260211/alekseev-867385330.html

екатеринбург

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , екатеринбург, свердловская область