https://1prime.ru/20260213/sud--867441565.html
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову - 13.02.2026, ПРАЙМ
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T10:59+0300
2026-02-13T10:59+0300
2026-02-13T10:59+0300
общество
екатеринбург
свердловская область
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", – сказала судья Юлия Меркулова.
https://1prime.ru/20260211/alekseev-867385330.html
екатеринбург
свердловская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , екатеринбург, свердловская область
Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, Свердловская область
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову
Суд продлил до 15 мая домашний арест свердловскому экс-замгубернатора Чемезову