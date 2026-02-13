Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову - 13.02.2026
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-замгубернатора Чемезову
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве | 13.02.2026, ПРАЙМ
общество
екатеринбург
свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", – сказала судья Юлия Меркулова.
екатеринбург
свердловская область
общество, екатеринбург, свердловская область
Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, Свердловская область
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Cуд
Cуд. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – ПРАЙМ. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", – сказала судья Юлия Меркулова.
