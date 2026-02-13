Трамп призвал Зеленского не упускать возможность заключить сделку с Россией

https://1prime.ru/20260213/tramp-867462086.html
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. | 13.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. "Зеленскому надо действовать, иначе он упустит отличную возможность (заключить мирное соглашение - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
