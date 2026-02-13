https://1prime.ru/20260213/tramp-867462086.html

Трамп призвал Зеленского не упускать возможность заключить сделку с Россией

2026-02-13T20:56+0300

спецоперация на украине

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. "Зеленскому надо действовать, иначе он упустит отличную возможность (заключить мирное соглашение - ред.)", - сказал Трамп журналистам.

сша

2026

