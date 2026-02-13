https://1prime.ru/20260213/ukraina-867462380.html

В США заявили о провале одного из ключевых вооружений Запада на Украине

2026-02-13T21:31+0300

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американское издание 19FortyFive сообщило о провале немецкого танка Leopard 2 на Украине, который долгое время считался образцом западной бронетехники."Из-за сложностей с техническим обслуживанием, которые возникают у неподготовленных экипажей, а также отсутствия авиационного прикрытия во время общевойсковых операций, Leopard 2 стал приоритетной целью для российских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в материале.Отмечается, что сложность систем управления огнем и 12-цилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом превращает танк в "настоящее логистическое бремя на передовой". Вдобавок, ВСУ не применяют комплексный подход, свойственный немецким и американским военным, который предполагает слаженные действия разных подразделений в рамках одной операции.По словам автора статьи, применение Leopard 2 на Украине демонстрирует, что "даже самые современные боевые машины могут испытывать трудности без необходимой инфраструктуры".Leopard 2 — ключевой боевой танк армии Германии. Он оснащен системой защиты от радиации, химических и биологических угроз, а также автоматическими устройствами пожаротушения. Танк оборудован 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.Россия заявляет, что поставки оружия Украине мешают мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений для Украины будут расценены как законные цели для России. В Кремле утверждали, что снабжение Украины Западом не способствует диалогу и окажет негативное влияние.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что неудачи на фронте должны побудить Украину как можно скорее начать переговоры. При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал на потери украинских подразделений и снижение их боеспособности.

