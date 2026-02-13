Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление об Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260213/ukraina-867464564.html
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление об Украине
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление об Украине - 13.02.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление об Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия европейских стран в отношении конфликта на Украине поспособствуют обеспечению безопасного будущего... | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T22:42+0300
2026-02-13T22:42+0300
спецоперация на украине
украина
москва
европа
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
александр стубб
ес
ек
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ea0f8d754d7912c2f2e3ad443d2c514.jpg
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия европейских стран в отношении конфликта на Украине поспособствуют обеспечению безопасного будущего Киева."Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС", — написала она в соцсети X.Глава ЕК также добавила, что процесс предоставления кредита ЕС Украине близится к завершению, а 20-й пакет санкций против России уже на подходе.Европейский парламент 11 февраля утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который будет предоставлен в 2026-2027 годах. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Бельгия тогда заблокировала использование замороженных российских активов для этих целей. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь, с приоритетом на европейские вооружения.С тех пор как началась спецоперация на Украине, ЕС регулярно использует санкции как средство давления на Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна успешно адаптировалась к ним.В то же время в Европе становятся всё более заметными призывы к диалогу с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони высказывались за необходимость взаимодействия с Кремлем в той или иной мере.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа начала подавать сигналы о готовности к диалогу. Он пообещал, что Москва рассмотрит такие обращения, если они поступят, руководствуясь собственными интересами.
https://1prime.ru/20260212/rossiya-867429387.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
украина
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a29cfd0d90b0288785a7c9715ebe9592.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, александр стубб, ес, ек, евросовет
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Александр Стубб, ЕС, ЕК, Евросовет
22:42 13.02.2026
 
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление об Украине

Фон дер Ляйен назвала мир на Украине целью действий Европы против РФ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия европейских стран в отношении конфликта на Украине поспособствуют обеспечению безопасного будущего Киева.

"Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС", — написала она в соцсети X.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста
Вчера, 21:51
Глава ЕК также добавила, что процесс предоставления кредита ЕС Украине близится к завершению, а 20-й пакет санкций против России уже на подходе.

Европейский парламент 11 февраля утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который будет предоставлен в 2026-2027 годах. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Бельгия тогда заблокировала использование замороженных российских активов для этих целей. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь, с приоритетом на европейские вооружения.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
С тех пор как началась спецоперация на Украине, ЕС регулярно использует санкции как средство давления на Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна успешно адаптировалась к ним.

В то же время в Европе становятся всё более заметными призывы к диалогу с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони высказывались за необходимость взаимодействия с Кремлем в той или иной мере.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа начала подавать сигналы о готовности к диалогу. Он пообещал, что Москва рассмотрит такие обращения, если они поступят, руководствуясь собственными интересами.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВАЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронАлександр СтуббЕСЕКЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала