Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление об Украине
Фон дер Ляйен назвала мир на Украине целью действий Европы против РФ
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия европейских стран в отношении конфликта на Украине поспособствуют обеспечению безопасного будущего Киева.
"Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС", — написала она в соцсети X.
Глава ЕК также добавила, что процесс предоставления кредита ЕС Украине близится к завершению, а 20-й пакет санкций против России уже на подходе.
Европейский парламент 11 февраля утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который будет предоставлен в 2026-2027 годах. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Бельгия тогда заблокировала использование замороженных российских активов для этих целей. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь, с приоритетом на европейские вооружения.
С тех пор как началась спецоперация на Украине, ЕС регулярно использует санкции как средство давления на Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна успешно адаптировалась к ним.
В то же время в Европе становятся всё более заметными призывы к диалогу с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони высказывались за необходимость взаимодействия с Кремлем в той или иной мере.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа начала подавать сигналы о готовности к диалогу. Он пообещал, что Москва рассмотрит такие обращения, если они поступят, руководствуясь собственными интересами.
