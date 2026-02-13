https://1prime.ru/20260213/ukraina-867464564.html

Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление об Украине

Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление об Украине

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия европейских стран в отношении конфликта на Украине поспособствуют обеспечению безопасного будущего Киева."Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС", — написала она в соцсети X.Глава ЕК также добавила, что процесс предоставления кредита ЕС Украине близится к завершению, а 20-й пакет санкций против России уже на подходе.Европейский парламент 11 февраля утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который будет предоставлен в 2026-2027 годах. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Бельгия тогда заблокировала использование замороженных российских активов для этих целей. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется направить на военную помощь, с приоритетом на европейские вооружения.С тех пор как началась спецоперация на Украине, ЕС регулярно использует санкции как средство давления на Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна успешно адаптировалась к ним.В то же время в Европе становятся всё более заметными призывы к диалогу с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони высказывались за необходимость взаимодействия с Кремлем в той или иной мере.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа начала подавать сигналы о готовности к диалогу. Он пообещал, что Москва рассмотрит такие обращения, если они поступят, руководствуясь собственными интересами.

