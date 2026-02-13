https://1prime.ru/20260213/vakunov-867442309.html
Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии, сообщил посол
2026-02-13T11:18+0300
БИШКЕК, 13 фев – ПРАЙМ. Россия готова незамедлительно приступить к строительству атомной электростанции (АЭС) в Киргизии, если будет политическое решение Бишкека, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов. "В этом вопросе мяч находится на стороне Киргизии. Со своей стороны, готовы незамедлительно приступить к практическим совместным шагам по проектированию и возведению АЭС после соответствующего политического решения руководства Киргизии. Собственно, в Казахстане и Узбекистане такая работа уже идет полным ходом", - сказал Вакунов. По его словам, Россия предлагает возвести в Киргизии АЭС с использованием передовой технологии малых модульных реакторов, отвечающей всем стандартам безопасности и защиты окружающей среды.
